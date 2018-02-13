İİT Genel Sekreteri Useymin, ISESCO Genel Müdürü Tuveycri'yi kabul etti

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO) Genel Müdürü Abdulaziz Bin Osman et-Tuveycri ve beraberindeki heyeti kabul etti.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde yer alan İİT Genel Merkezi'nde gerçekleşen görüşmede, her iki örgüt arasındaki iş birliğinin yanı sıra eğitim, öğretim, kültür, çocukların refah durumu, medya, çevre ve bilim konularındaki mekanizmaları geliştirme yollarının tartışıldığı belirtildi.

Görüşmede, ortak İslami çalışmalara yönelik hedeflere ulaşmak için istişare ve koordinasyonları aktifleştirme yollarının da ele alındığına işaret edilen açıklamada, tarafların 2018'in ilk çeyreğinde Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleştirilmesi planlanan "Küdüs: Tarihi, Kimliği ve Geleceği" konulu konferans ilgili çalışmaları da konuştukları ifade edildi.

İİT Genel Sekreteri Useymin'in, Tuveycri ve ISESCO'daki diğer çalışma ekibinin yürüttüğü çalışmaları takdir ettiği aktarılan açıklamada, ISESCO Genel Müdürü Tuveycri'nin de kendisini ve beraberindeki heyeti kabul ettiği için Useymin'e teşekkür ederek, ISESCO olarak İİT'nin genel sekreterliği ile iş birliği yollarını ve ortak ilişkileri sağlamlaştırmaya hazır olduklarını dile getirdiği kaydedildi.