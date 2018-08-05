HABER

İİT Genel Sekreteri Useymin, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yle görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 16:19 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Useymin, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yle görüştü

AMMAN (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap ve İslam alemini ilgilendiren konuları ele alan Safedi ile Useymin, bölgesel krizlerin çözümü ve zorlukların aşılması için harcanan çabaları görüştü.

Görüşmede Safedi, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda İİT'nin oynadığı rolün önemine dikkati çekerken, Useymin ise Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İslam dünyasında yaşanan sorunlarla mücadele ve işbirliğini pekiştirmeye yönelik çabalarından övgüyle söz etti.

İİT Genel Sekreteri Useymin'in Ürdün ziyaretine ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

PARTNERBiz o zamanlar Almanya'daydık!Biz o zamanlar Almanya'daydık!
Sıcak havadan bunalanlar sahil kenarlarına akın ettiSıcak havadan bunalanlar sahil kenarlarına akın etti
Saroz sahilinde gündüz deniz, akşam konser keyfiSaroz sahilinde gündüz deniz, akşam konser keyfi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Eymen es-Safedi İİT Ürdün Yusuf bin Ahmed el-Useymin

En Çok Okunan Haberler

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

FETÖ’nün yeni yapılanmasına yapılan operasyonda yeni programlar bulundu

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Kandilli'den korkutan uyarı! Yarım asırdır böylesi görülmedi

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Çöp aracının içine düştü! Yağmur Ünal ile Irmak Ünal'ın tatsız gecesi...

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Fatih Terim, Fenerbahçeli yıldız Valbuena'yı istiyor

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Erzurum'un Uzunyayla Köyü'nde iki ailenin üyelerine linç girişimi

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Diyarbakır'da hasta yakınları acil servisi savaş alanına çevirdi! Yaralılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretinde dikkat çeken önlem

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Erzurum'da PKK'lı teröristlerle sıcak temas: 1 asker yaralı

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Malatya'da sansar, markette üzüm yerken görüntülendi

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Adnan Oktar'ın 30 yıl önceki doktoru bilinmeyenleri anlatttı! Bakırköy Akıl Hastalıkları Hastanesi...

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Avcılar'da telefonlar neden çekmiyor, internet neden yok? Açıklama geldi

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

Sakarya'da 3 metrelik yılanı görünce şoke oldular

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.