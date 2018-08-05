İİT Genel Sekreteri Useymin, Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi'yle görüştü

AMMAN (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, Ürdün'ün başkenti Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile bir araya geldiği belirtildi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Arap ve İslam alemini ilgilendiren konuları ele alan Safedi ile Useymin, bölgesel krizlerin çözümü ve zorlukların aşılması için harcanan çabaları görüştü.

Görüşmede Safedi, İslam ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirme konusunda İİT'nin oynadığı rolün önemine dikkati çekerken, Useymin ise Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın İslam dünyasında yaşanan sorunlarla mücadele ve işbirliğini pekiştirmeye yönelik çabalarından övgüyle söz etti.

İİT Genel Sekreteri Useymin'in Ürdün ziyaretine ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

