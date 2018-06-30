İİT Genel Sekreteri'nden Suudi Arabistan'a hac övgüsü

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Suudi Arabistan'ın hiçbir ayrım yapmadan tüm Müslümanların kutsal topraklara ulaşması ve hac ibadetini yerine getirmesini kolaylaştırmasını takdir ettiğini belirtti.

Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Suudi Arabistan hükümetinin kutsal topraklara ve buralara gelen Müslümanlara yönelik yaptığı bu hizmetin, ülkenin kuruluşundan beri takip ettiği değişmez bir ilke olduğunu kaydetti.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Veliaht Prens Muhammed bin Selman ve Suudi Arabistan hükümetinin kutsal yerlere ve dünyanın her yerinden ve her mezhepten gelenlere gösterdiği hassasiyetin önemini vurgulayan Useymin, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının, diğer ülkelerdeki ilgili kurumlarla anlaşarak bu yıl 80'in üzerinde ülkeden 2 milyondan fazla kişinin hac ibadetini yerine getirmesi için yürüttüğü çalışmalarını tamamlamasından övgüyle bahsetti.

İİT Genel Sekreteri Useymin, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığının, 850 tıbbi personel ve idareciyle 18 bin Suriyeli hacının gelmesi için gerekli düzenlemeleri tamamlamasından duyduğu memnuniyeti bildirdi.

