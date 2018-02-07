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İİT, İdlib ile Doğu Guta'ya saldırıları kınadı

GÜNCEL HABERLERİ | 07.02.2018 19:43 | Son Güncelleme

İslam İşbirliği Teşkilatı: "İİT, Suriye'deki tüm tarafları savaş sırasında sivillerin hedef alınmamasını öngören uluslararası insan haklarına bağlı kalmaya çağırıyor"

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suriye rejiminin İdlib ile Doğu Guta'ya yönelik "acımasız" saldırılarını kınadı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Suriye rejimi ve müttefikleri tarafından İdlib ile Doğu Guta bölgesindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlenen acımasız saldırılar kınandı.

Hastane ve sağlık hizmetleri başta olmak üzere altyapıyı da vuran söz konusu saldırıların acilen durdurulması talebinde bulunulan açıklamada, "İİT, Suriye'deki tüm tarafları savaş sırasında sivillerin hedef alınmamasını öngören uluslararası insan haklarına bağlı kalmaya çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Suriye halkının korunması ve akan kanın durması için uluslararası toplumun kararlı ve adil adımlar atması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca, Suriye krizine ilişkin Cenevre-1 ilkelerine dayanan siyasi çözüm bulma ve ülkenin birliğiyle, bölgenin istikrarını garanti eden Birleşmiş Milletler kararlarının önemine vurgu yapıldı.

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doğu guta İdlib İİT islam işbirliği teşkilatı Suriye

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