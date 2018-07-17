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İİT ile AB arasında işbirliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2018 13:53 | Son Güncelleme

İİT ve AB, gelecek dönem için işbirliğini masaya yatırdı

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Avrupa Birliği (AB) ile gelecek dönem için işbirliğini görüştü.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in, AB'nin İİT Temsilcisi ve AB Delegasyonu Başkanı Michele Cervone D'urso ile Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya geldiği belirtildi.

Görüşmede, gelecek dönemde AB ile işbirliği ve işbirliğini geliştirme yollarının ele alındığı, tarafları ilgilendiren konuların masaya yatırıldığı, görüş alış-verişinde bulunulduğu belirtildi.

Taraflar, gelecek dönemlerde ikili ilişkileri geliştirme konusuna önem verdiğini ifade etti.

İİT Genel Sekreteri Useymin, ilişkileri güçlendirmek amacıyla yapılacak ortak projeler konusunda atılacak pratik adımların belirlenmesinin önemli olduğunu kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
İİT Riyad Suudi Arabistan

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