İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının protesto edilmesi sırasında İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere uyguladığı katliama dikkati çeken Useymin, "Kudüs'ün ne kadar değerli bir toprak olduğunu burada tekrar belirtmek istiyorum. İsrail, ABD Büyükelçiliğinin açılmasını bir vesile görerek, bölgede stresi artırmaya, Müslümanlara ve sivil Filistinlilere katliam yapmaya başlamıştır." diye konuştu.

Useymin, İsrail güçlerinin Filistin'de yaptığı katliamların kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "İnsan hakları mahkemelerinin bir araştırma konseyi oluşturmaları gerektiğini burada belirtmek istiyoruz. Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor." dedi.

Filistin halkının işgal altında olduğunu ifade eden Useymin, "Onları desteklemek, Filistin halkını korumak bizim görevimizdir. İsrail şu anda bir katliam gerçekleştiriyor." dedi.

Useymin, konuşmasında Kuveyt devletinin Filistin halkı için yapmış olduğu yardım ve çabaları tebrik ettiğini kaydetti.

Filistin Stratejik Planı'nın uluslararası mahkemelerde takip edilmesi gerektiğini dile getiren Useymin, "Çünkü bu mazlumların haklarını savunmamız gerekiyor. Bundan dolayı Filistin devletini desteklememiz çok normal. Bunu özellikle BMGK'deki daimi üye ülkelerinin karşısında gündeme getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Useymin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının "kışkırtıcı" bir karar olduğunu ifade ederek, "Büyükelçiliğin bu karar sonunda Kudüs'e taşınması kabul edilebilir değil. Bunun, daha önceden alınmış bütün kararlara karşı bir karar olduğunu söylüyoruz." dedi.

İİT Genel Sekreteri Useymin, tüm üye ülkelerin, ABD'nin Kudüs'e büyükelçilik açmasına karşı olduklarını ve aldıkları kararların arkasında durduklarını göstermek için İstanbul'daki toplantıya geldiğini söyledi.