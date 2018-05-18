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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 12:32 | Son Güncelleme

Toplantı öncesinde İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı düzenlendi - İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: - "Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor" - "Kudüs'ün ne kadar değerli bir toprak olduğunu burada tekrar belirtmek istiyorum" - "Filistin devletini desteklememiz çok normal. Bunu özellikle BMGK'deki daimi üye ülkelerin karşısında gündeme getirmemiz gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor." dedi.

Useymin, İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı Dışişleri Bakanları Konseyi Hazırlık Toplantısı'nda konuşma yaptı.

Useymin, İsrail güçlerinin Filistin'de yaptığı katliamların kabul edilebilir olmadığını vurgulayarak, "İnsan hakları mahkemelerinin bir araştırma konseyi oluşturmaları gerektiğini burada belirtmek istiyoruz. Yapılmış olan bu haksızlıklara karşı mahkemeye gidip mazlumların hakkını aramamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının protesto edilmesi sırasında İsrail askerlerinin Gazze sınırında Filistinlilere uyguladığı katliama dikkati çeken Useymin, "Kudüs'ün ne kadar değerli bir toprak olduğunu burada tekrar belirtmek istiyorum. İsrail, ABD Büyükelçiliğinin açılmasını bir vesile görerek, bölgede stresi artırmaya, Müslümanlara ve sivil Filistinlilere katliam yapmaya başlamıştır." diye konuştu.

Filistin halkının işgal altında olduğunu ifade eden Useymin, "Onları desteklemek, Filistin halkını korumak bizim görevimizdir. İsrail şu anda bir katliam gerçekleştiriyor." dedi.

Useymin, konuşmasında Kuveyt devletinin Filistin halkı için yapmış olduğu yardım ve çabaları tebrik ettiğini kaydetti.

Filistin Stratejik Planı'nın uluslararası mahkemelerde takip edilmesi gerektiğini dile getiren Useymin, "Çünkü bu mazlumların haklarını savunmamız gerekiyor. Bundan dolayı Filistin devletini desteklememiz çok normal. Bunu özellikle BMGK'deki daimi üye ülkelerinin karşısında gündeme getirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Useymin, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasının "kışkırtıcı" bir karar olduğunu ifade ederek, "Büyükelçiliğin bu karar sonunda Kudüs'e taşınması kabul edilebilir değil. Bunun, daha önceden alınmış bütün kararlara karşı bir karar olduğunu söylüyoruz." dedi.

İİT Genel Sekreteri Useymin, tüm üye ülkelerin, ABD'nin Kudüs'e büyükelçilik açmasına karşı olduklarını ve aldıkları kararların arkasında durduklarını göstermek için İstanbul'daki toplantıya geldiğini söyledi.

Useymin, Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, İslam Zirvesine ev sahipliği yaptığı ve gösterdiği çabalar için teşekkür etti.

Toplantıya Bangladeş, Burkina Faso, Kazakistan, Lübnan, Maldivler, Suudi Arabistan, Tunus, Umman, Komorlar, Libya, Azerbaycan, Mısır, Irak, İran ve Tacikistan olmak üzere 15 ülkenin Dışişleri Bakanları katıldı.

- İİT geçen yıl da Kudüs'le ilgili olağanüstü toplanmıştı

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devletini ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

PARTNERDoktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...Doktor 'ya diyet ya ölüm' dedi öyle bir zayıfladı ki şimdi...
- Hırka-i Şerif ziyarete açıldı- Hırka-i Şerif ziyarete açıldı
Dr. Kaynak: Yaşananlar Filistin devletini ortadan kaldırma çabasıDr. Kaynak: Yaşananlar Filistin devletini ortadan kaldırma çabası
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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı Dışişleri Bak İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed Kudüs

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