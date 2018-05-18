HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:29 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve katılımcı heyet başkanları aile fotoğrafı çektirdi - Toplantıda Türkiye dışında 9 ülke devlet başkanı, 8 ülke cumhurbaşkanı yardımcısı, başbakan ya da parlamento başkanı düzeyinde temsil ediliyor - Suudi Arabistan, Mısır ve Bahreyn gibi 15 ülke dışişleri bakanı, BAE ise devlet bakanı seviyesinde toplantıya katılıyor

İSTANBUL (AA) - ABD'nin İsrail'deki büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşımasından sonra meydana gelen gelişmeler üzerine Türkiye'nin acil çağrısıyla düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı başladı.

Toplantıya katılan liderler ve heyetler İstanbul Kongre Merkezi'ne geldi. Liderleri İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye adına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu karşıladı.

Karşılamanın ardından katılımcılar aile fotoğrafı çektirdi. Aile fotoğrafında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yer aldı. Heyet başkanlarının katıldığı aile fotoğrafı çekiminden sonra katılımcılar oturum başkanlığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı toplantının düzenlendiği salona geçti.

Toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah'ın konuşma yapması öngörülüyor.

Toplantı sonunda bir bildirinin kabul edilmesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İİT Genel Sekreteri Useymin ve Filistin Başbakanı Hamdallah'ın basın açıklaması yapması bekleniyor.

- Katılımcı ülkeler

İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısına Afganistan, Gine, İran, Katar, Kuveyt, Moritanya, Sudan, Ürdün ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) devlet başkanlarının yanı sıra Endonezya ve Gambiya'nın cumhurbaşkanı yardımcıları katılıyor.

Filistin, Kırgızistan, Pakistan başbakan düzeyinde toplantıda yer alırken Özbekistan, Cezayir ve Sudan parlamento ya da senato başkanları seviyesinde temsil ediliyor.

Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantıda bulunan ülkeler ise şunlar:

Suudi Arabistan, Mısır, Azerbaycan, Bahreyn, Lübnan, Irak, Tunus, Umman, Libya, Bangladeş, Burkina Faso, Çad, Kazakistan, Komorlar, Maldivler ve Tacikistan.

Birleşik Arap Emirlikleri ve Fas devlet bakanı seviyesinde, Venezuela ve İtalya ise misafir ülke olarak toplantıya katılıyor. Rusya ise İİT daimi temsilcisi ile temsil ediliyor. Ayrıca birçok ülkeden çeşitli bakanlar ve büyükelçiler toplantıda bulunuyor.

- İİT geçen yıl yine Kudüs'le ilgili olağanüstü toplanmıştı

ABD yönetiminin Kudüs'ü İsrail’in başkenti olarak tanıması sonrasında 13 Aralık 2017'de İstanbul'da düzenlenen İİT Olağanüstü Zirvesi'nin ardından yayımlanan bildiride, Doğu Kudüs Filistin Devleti'nin başkenti olarak ilan edilmişti. İslam ülkeleri, bütün devletleri Filistin Devleti'ni ve Doğu Kudüs'ü onun işgal altındaki başkenti olduğunu tanımaya davet etmişti.

Gazze'nin İsrail sınırında çadırlar kuran Filistinliler, ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasını ve İsrail'in kuruluş yıl dönümü olan Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılını protesto etmek için "milyonluk yürüyüş" adını verdikleri gösteriler düzenliyor.

İsrail askerlerinin, Gazze sınırında ABD'nin Kudüs'te büyükelçilik açmasını protesto etmek ve Nekbe'nin 70. yılını anmak isteyen göstericilere ateş açması sonucu 62 Filistinli şehit oldu, 3 binden fazla kişi yaralandı.

PARTNERÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyorÖlümün kıyısından döndü! Kilo kaybettikçe takipçi kazanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs mitinginde konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan Kudüs mitinginde konuştu 
Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hataBuket Güler'den canlı yayında talihsiz hata
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Filistin İİT Kudüs Zirve

En Çok Okunan Haberler

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

İİT zirvesi için 'olağanüstü' hareketlilik! Uçaklar art arda İstanbul'a iniyor

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

MHP'de milletvekili adayı gösterilmeyen Oktay Vural'dan ilk açıklama

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Yıl sonunda dolar ne kadar olur? Merkez Bankası açıkladı

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

İsmail Kahraman'ın 19 Mayıs mesajı olay oldu

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

Hükümetten Muharrem İnce'nin Gülen iddiasına yanıt!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

OHAL Komisyonundan son dakika karar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kudüs Zirvesi'nde İsrail ve ABD'ye sert sözler!

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

19 Mayıs mesajları (resimli) ve 19 Mayıs bayramının tarihçesi

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

MHP'li başkanın yeğenleri AK Partili meclis üyesini dövdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.