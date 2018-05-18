İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

Bölgenin, gerçek anlamda kapsayıcı bir barışa, sadece Filistin-İsrail çatışması sonlandığında kavuşacağına işaret eden Abdullah, uluslararası toplumun kararları ve Arap Barış Girişimi'ne karşı bu yapılanların kabul edilebilir olmadığını söyledi.

Abdullah, Filistinli şehitleri anarak başladığı konuşmasında, "Kudüs bizim ilk kıblemizdir. Kudüs, Amman'ın ikiz kardeşidir. Kudüs, barışın, kardeşliğin ve kaynaşmanın anahtarıdır. Tek yol, tek çözüm, işgalin sonlandırılması ve 1967 sınırları bağlamında, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni iki devletli çözüm bağlamında gerçekleştirmektir." ifadelerini kullandı.

Abdullah, 5 ay önce ABD'nin Kudüs'ü İsrailin başkenti ilan etmesinin ardından İİT olarak bir araya geldiklerini hatırlatarak, "Bugün de, uyarıda bulunduğumuz durumun vuku bulması nedeniyle tekrar bir aradayız. O da tamamiyle istikrarı ve güvenliği ortadan kaldıracak ve umutsuzluğu daha da derinleştirecek adımlardan vazgeçilmesi uyarısıydı." diye konuştu.

Bu süre içerisinde, Ürdün'ün tüm dost ve kardeş ülkelerle koordinasyon halinde bu kararın olumsuz sonuçlarının bertaraf edilmesi için çaba sarfettiğine dikkati çeken Abdullah, "Doğu Kudüs işgal altındadır ve bu da gerçekten de şu anki en önemli davalarımızdan bir tanesidir. Özellikle uluslararası meşruiyet zemininde, bu sorunun çözülmesi gerektiğine inanmaktayız." şeklinde konuştu.

Abdullah, bütün İslam ve Arap ülkelerinin acilen Filistinlilere destek bağlamında adımlar atması gerektiğinin altını çizerek, "Bu ülkeler, ekonomik bağlamda Filistinlileri desteklemeli ve Kudüs şehrinin Yahudileştirilmesi veya Arap, İslam veya Hristiyan kimliğinin değiştirilmesi için atılan adımlara karşı çıkılması gerekmektedir." ifadelerini kullandı.