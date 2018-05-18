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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:26 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah: - "Uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk var. Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. BM'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için" - "Filistin rejimi üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiştir. Bizim halkımızın uluslararası korumaya ihtiyacı var çünkü İsrail askerine karşı savaşıyor"

İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

İSTANBUL (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. BM'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için." dedi.

Hamdallah, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın açılışındaki konuşmasında, olağanüstü zirvenin yanı sıra Filistin'le beraber olanlara teşekkürlerini sunarken, İsrail'in işgalci kuvvetleriyle Kudüs'e ve Filistin halkına karşı en büyük cürümleri işlediğini dile getirdi.

Uluslararası kanunlara karşı çıkarak ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasının Müslümanlara ve Hristiyanlara karşı yapılmış bir hareket olarak tanımlanabileceğini vurgulayan Hamdallah, "İki devlet çözümü üzerinde durmamız gerektiğini zaten biliyoruz. Kudüs barışın anahtarıdır. Daha önce yaptığımız olağanüstü toplantıda da aynı şeyi söylemiştik, Kudüs'e karşı yapılan bütün kanun dışı hareketlere ve işgalci İsrail'e karşı durmamız gerektiğini söylemiştik." diye konuştu.

Hamdallah, Kudüs'ün kutsal değerini kirletmemek için ellerinden geleni yaptıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Şu an işgalci güçlere karşı doğru mesaj göndermemiz gerekiyor, halkımız için stratejik bir adım atmamız gerekiyor. İşgalci, şu anda işgalci güçleriyle beraber bizim halkımızı öldürmeye ve katletmeye devam ediyorlar. Halkımız bu işgale karşı 70 yıldır savaşıyor ve hala ayaktayız, ayakta durmaya devam ediyoruz. Elimizden gelen barışcıl ve kanuni yöntemlerle davranmaya devam ediyoruz. Bize desteğinizi esirgemeyin. Biz, her zaman uluslararası kanunların yanındayız ve aynı şekilde devam ediyoruz. Pozitif adımlar atmamız gerekiyor. Bütün uluslararası forumlarda ve toplantılarda Filistin'in meşru haklarının savunulması gerektiğini söyleyeceğiz. Beraber aynı sesi çıkarmamız gerekiyor. 153 Filistinli şehit oldu Trump'ın verdiği bu karardan bu yana."

- "İsrail ürünlerini boykot etmek gibi pratik adımlar atmamız gerekiyor"

Filistin kararlarının desteklenmesi için politik hakların kullanılması gerektiğinin altını çizen Hamdallah, "ABD tarafından gözardı edilen kararlara karşı durmamız gerekiyor. Böylece Amerikan rejiminin uluslararası meşruiyete karşı gelmemesi gerektiğini belirtmeliyiz. Bununla beraber diplomatik ilişkileri kesebiliriz. Bu ilişkileri destekleyen bütün kongre üyelerine de karşı durmamız, hatta ilişkilerimizi kesmemiz gerekiyor. Pratik siyasi ve kanuni adımlar atmamız gerekiyor işgalci güçlere karşı. İsrail ürünlerini boykot etmek gibi pratik adımlar atmamız gerekiyor. Filistin halkının ayakta durması için özellikle iskan konusundaki projeleri desteklememiz gerekiyor." diye konuştu.

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, Filistin'in kabul edilmesinin önemine işaret ederek, "Uluslararası toplumun üzerinde çok önemli bir sorumluluk var. Filistin halkının haklarını geri alması ve zulmü yapanların mahkeme karşısına çıkması lazım. BM'de İsrail'e karşı bağımsız bir soruşturma konseyi oluşturulması gerekiyor, yaptığı zulümlerin tespiti için. Filistin rejimi üzerine düşen bütün sorumlulukları yerine getirmiştir. Bizim halkımızın uluslararası korumaya ihtiyacı var çünkü İsrail askerine karşı savaşıyor. Bu nedenle BM'nin kararlarına da saygı duyulması gerekiyor." dedi.

İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

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Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı İstanbul Kongre Merkezi Kudüs

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