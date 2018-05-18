İSTANBUL (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, "Bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi. Şeyh Sabah, İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda, Filistin halkına İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda birçok insanın şehit düştüğünü ve yaralandığını hatırlattı. Saldırıların, Filistin'in kimliğine karşı yapıldığını dile getiren Şeyh Sabah, "(Filistin'in) Tarihi geçmişi değiştiriyorlar, mukaddes toprakları değiştirmeye çalışıyorlar. Onların mozaiklerini değiştirmeye çalışıyorlar, dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü o şehir bütün dinlerin şehri, hiçbir şekilde zorla bir güce, bir rejimin altına iştirak etmesi imkansızdır." dedi.

ABD Büyükelçiliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına rağmen Kudüs'e taşındığına dikkat çeken Sabah, bu durumu "kötü gelişme" olarak değerlendirdi. Sabah, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının bütün dinlere yapılan saldırı olduğunu kaydetti. Filistin halkının yanında durulması gerektiğine işaret eden Sabah, "Filistin halkı orada öldürülüyor ve nasıl oluyor da kimse bir şey diyemiyor. İsrail'e ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde sorgu sual yapılmıyor. Bu nedenle uluslararası vicdana bunu sormak lazım." ifadesini kullandı. ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının sonuçlarının olacağını vurgulayan Sabah, "Sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ne kadar çok terörizmi ve radikalizmi beslediklerini görüyoruz." dedi. Müslüman ülkelerin büyük bir karanlık içerisinde olduğunu vurgulayan Sabah, şöyle devam etti: "Biz hala çok büyük karanlıklar içerisinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor."