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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:28 | Son Güncelleme

Kuveyt Emiri Şeyh Sabah: - "Bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor"

İSTANBUL (AA) - Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, "Bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor." dedi.

Şeyh Sabah, İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda, Filistin halkına İsrail güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırılarda birçok insanın şehit düştüğünü ve yaralandığını hatırlattı.

Saldırıların, Filistin'in kimliğine karşı yapıldığını dile getiren Şeyh Sabah, "(Filistin'in) Tarihi geçmişi değiştiriyorlar, mukaddes toprakları değiştirmeye çalışıyorlar. Onların mozaiklerini değiştirmeye çalışıyorlar, dini ve tarihi kimliğini değiştirmeye çalışıyorlar. Çünkü o şehir bütün dinlerin şehri, hiçbir şekilde zorla bir güce, bir rejimin altına iştirak etmesi imkansızdır." dedi.

ABD Büyükelçiliği'nin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) kararına rağmen Kudüs'e taşındığına dikkat çeken Sabah, bu durumu "kötü gelişme" olarak değerlendirdi. Sabah, Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasının bütün dinlere yapılan saldırı olduğunu kaydetti.

Filistin halkının yanında durulması gerektiğine işaret eden Sabah, "Filistin halkı orada öldürülüyor ve nasıl oluyor da kimse bir şey diyemiyor. İsrail'e ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde sorgu sual yapılmıyor. Bu nedenle uluslararası vicdana bunu sormak lazım." ifadesini kullandı.

ABD Büyükelçiliği'nin Kudüs'e taşınmasının sonuçlarının olacağını vurgulayan Sabah, "Sonuçlarının ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Ne kadar çok terörizmi ve radikalizmi beslediklerini görüyoruz." dedi.

Müslüman ülkelerin büyük bir karanlık içerisinde olduğunu vurgulayan Sabah, şöyle devam etti:

"Biz hala çok büyük karanlıklar içerisinde yaşadığımızı söyleyebiliriz. Çünkü bu olanlara karşı hiçbir şey yapmadan durmaya çalışıyoruz ya da duruyoruz. Suriye'de, Myanmar'da ve Filistin'de olan bitenlerin ne kadar karanlık olduğunu da görüyoruz. Bu saldırıların tüm insan haklarına karşı yapılmış olan saldırılar olduğunu görüyoruz. Sonra Güvenlik Konseyi'nde ve uluslararası toplumda kararlar alınıyor ama hiçbir şekilde uygulanmıyor. Biz çaresizlikler içerisinde olmaya başlıyoruz. Bu nedenle yaptığımız bütün çalışmaları gözden geçirmemiz gerekiyor."

"Filistin topraklarının üzerindeki durumun ne kadar vahim olduğunu ve acil şekilde koruma altına alınması gerektiğini söylemiştik ama yine de hiçbir şey olmadı." diyen Sabah, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Onlar için yas tutmamız gerekiyor. Yas tutuyoruz ama sivillere yardım edemiyoruz. Kınayan kararlar alabiliyoruz ama bu yeterli değil, bu bizleri hüsrana uğramaktan başka bir şey yapmıyor. Çünkü, Güvenlik Konseyi sonunda hiçbir şey yapmıyor. Biz yine de elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Biz Filistinli kardeşlerimize yardım etmeye devam edeceğiz."

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