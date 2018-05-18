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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 21:48 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "BM Genel Kurulunun özel bir oturum düzenlemesini ve ABD yönetiminin aldığı yasa dışı kararın ve siyonist rejimin işlediği suçların burada değerlendirilmesini öneriyoruz" - "ABD ve siyonist rejime karşı uygun siyasi, ekonomik ve ticari önlemlerin alınması gerekiyor. Müslüman hükümetlerin ve dünyanın özgürlükçü tüm hükümetlerinin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini gözden geçirmelerini, siyonist rejimle bağlarını kesmelerini öneriyoruz"

İSTANBUL (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı siyasi ve ticari önlemler alınmasını, BM Genel Kurulunda özel bir oturumla ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı ile İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarının değerlendirilmesini önerdi.

İstanbul'daki İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nda konuşma yapan Ruhani, toplantıyı düzenlediği için Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Hasan Ruhani, İstanbul'dan İslam ülkelerinin bir araya geldiği ve "Filistin'in siyonist işgaline dur" mesajının verildiğini belirterek, İsrail'in tüm küresel değerleri tehdit ettiğini söyledi.

ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını eleştiren Ruhani, "Uluslararası kuralları ihlal eden bu keyfi hareket, siyonist rejimin bir başka cinayeti işlemesini beraberinde getirdi." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD'nin İran ile yapılan nükleer anlaşmadan çekildiğini de hatırlatarak, bunların, ABD yönetiminin tehdit oluşturduğu anlamına geldiğini ifade ederek, "ABD uluslararası barışa ve güvenliğe tehdittir." dedi.

Ruhani, İsrail'in saldırılarına gösterilen direnişin de dünyaya Filistinlilerin haklarını koruyacaklarına dair gösterge olduğunu ve tüm dünyada ümit yeşerttiğini vurguladı.

Hasan Ruhani, ABD ve İsrail'e karşı İslam ülkelerine önerilerde bulunurken, şunları dile getirdi:

"BM Genel Kurulunun özel bir oturum düzenlemesini ve ABD yönetiminin aldığı yasa dışı kararın ve siyonist rejimin işlediği suçların burada değerlendirilmesini öneriyoruz. Uzmanlardan oluşan grubun bir araya geldiği bir toplantıyla çözümlerin ortaya çıkmasını ümit ediyoruz. Böylece yeni yasa dışı kararların alınmasını önlemiş olabiliriz. ABD ve siyonist rejime karşı uygun siyasi, ekonomik ve ticari önlemlerin alınması gerekiyor. Müslüman hükümetlerin ve dünyanın özgürlükçü tüm hükümetlerinin siyasi, ekonomik ve ticari ilişkilerini gözden geçirmelerini, siyonist rejimle bağlarını kesmelerini öneriyoruz. Siyonist şirketlere de yaptırım öneriyoruz."

İsrail'in nükleer silahlardan arındırılmasını da isteyen Ruhani, "Ayrıca, ramazan ayının son cuma gününün bütün Müslüman ülkelerin takviminde Filistin'in desteklenmesi ve İsrail'in işlediği suçlara karşı protesto edilmesi için belirlenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Filistin Hasan Ruhani İİT İRAN Kudüs

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