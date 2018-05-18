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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 22:33 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantı kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı bir araya geldi, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i kabul etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı kapsamında çeşitli görüşmeler yaptı.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantısı kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i de kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hasan Ruhani İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

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