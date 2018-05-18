İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı kapsamında çeşitli görüşmeler yaptı.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantısı kapsamında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'i de kabul etti.

