HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 23:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik" - "Zirvede ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiriyle ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı, ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik" - "Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir" - "Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum"

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın kapanış konuşması öncesi, bugünkü Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda kabul edilen olağanüstü zirve nihai bildirisi taslağının katılımcılara dağıtıldığını hatırlatarak, bakanlar toplantısında görüşülerek kabul edilen zirve nihai bildirisinin kabulünü katılımcıların oylarına sundu.

Nihai bildirinin oy birliğiyle kabul edildiğini duyuran Erdoğan, İslam dünyasının Kudüs'e ilişkin ortak vicdanın sesi ve Filistin halkıyla dayanışmasının güçlü ifadesi olan bildirinin, tüm İslam alemine hayırlı olmasını diledi.

Daha sonra kapanış konuşmasını yapan Erdoğan, "Zirve dönem başkanı olarak yaptığımız çağrıdan 72 saat sonra dünyanın farklı köşelerinden İstanbul'a gelerek Kudüs davasına bağlılığını sizler çok açık net gösterdiniz. Bu haklı davaya bir kez daha omuz verdiniz. Bu hassasiyetiniz için hepinize şahsım ve milletim adına, en içten şükranlarımı sunuyorum. Acıda, kederde, iyi ve kötü günlerde Filistin halkının hep yanında olacağımızın bir kez daha altını çiziyorum. " dedi.

Bugün son derece önemli bir zirve toplantısını gerçekleştirdiklerini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Zirvede ABD'nin hukuk dışı adımını ele aldık. Kabul ettiğimiz ortak bildiri ile ABD'nin bu gayrimeşru adımına karşı ümmet olarak atacağımız adımları değerlendirdik. İsrail'in uyguladığı devlet terörünü, mezalimini ve katliamı bir kez daha telin ettik, lanetledik. İslam ümmeti birlik olmadığı sürece, bizler tek ses, tek yürek olmadığımız sürece dünyanın her köşesinde Müslümanlara zulmedilmeye devam edilecektir. El birliği ve dayanışma içinde olduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir zorluk yoktur. Bunun için her şeyden önce Filistin davasına sahip çıkmalı, burada aldığımız kararları hayata geçirmeliyiz. Filistin sahipsiz değildir, Kudüs sahipsiz değildir, Gazze sahipsiz değildir. Zirvemizin ve bu çerçevede önümüzdeki günlerde yürüteceğimiz çalışmaların Kudüs davamız ve tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu düşüncelerle zirvemizin başarısında emeği geçen tüm üye devletlere, İİT sekreteryasına, misafir ülke ve uluslararası örgütlere teşekkür ediyorum. Hepimiz adına Filistin halkına en kalbi selamlarımı gönderiyorum."

PARTNERHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtıHerkesin 'öldü' dediği kız, 4 yıl sonra gözlerini açtı
İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...
Samsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşüSamsun'da 4 bin kişilik 'Fener Alayı' yürüyüşü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan İT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Nihat Hatipoğlu'nu güldüren uzun saç sorusu: Oğlum da ben de günah işlemiş olabilir miyiz?

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

Survivor 74. bölüm fragmanı! Nagihan'ı ağlatan kavga! Turabi çılgına döndü

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili son seçim anketi! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

İlginizi Çekebilir

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

TRT'de Kur'an okuyan Mustafa Özyılmaz'ın kaşları olay oldu

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Fatih Portakal'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine tepki

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Buket Güler'den canlı yayında talihsiz hata

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Eşi Mavi Marmara'da şehit edilen Çiğdem Topçuoğlu: Yenikapı'daki miting, Kudüs için değil seçim için yapılıyor

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Dizi oyuncusu birlikte yaşadığı yengesini öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

Kudüs zirvesinde alınan kararlar sonrası Erdoğan'dan sert açıklama: 'Bir kez daha reddediyoruz'

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

İstanbul'daki Kudüs zirvesi sona erdi! İşte çıkan tarihi kararlar...

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

BM'nin Gazze kararı rahatsız etti! İsrail bu kez de dünyaya kafa tuttu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri ile Filistin ve Suriye'yi görüştü

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığına Sabit Akın Zaimoğlu getirildi

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

Doktorlara 'Benim vergimle maaş alıyorsun' diyene 304 gün hapis ve 6 bin TL ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.