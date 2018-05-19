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İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 00:25 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin: "Ele alınan en önemli hususlardan bir tanesi, İİT Genel Sekreterliğinin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların soruşturulması için bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulması çağrısı oldu" - "ABD'nin kendi elçiliğini Kudüs'e taşıma kararının bir hükmü yoktur " - "Bu konuya özel önem verdiği için şahsen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ediyoruz"

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, "Zirvede ele alınan en önemli hususlardan bir tanesi, İİT Genel Sekreterliğinin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların soruşturulması için bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulması çağrısı oldu." dedi.

Useymin, İİT Zirve Dönem Başkanı Türkiye'nin çağrısıyla düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Yusuf bin Ahmed el-Useymin, gerçekleştirilen zirvede çok önemli konuları ele aldıklarını belirterek, "Zirvede ele alınan en önemli hususlardan bir tanesi, İİT Genel Sekreterliğinin, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçların soruşturulması için bağımsız uzmanlardan oluşan bir komisyonun kurulması çağrısı oldu. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı buradan ayrıldıktan sonra hızlı bir şekilde devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Kudüs ve Filistin meselesi tüm İslam ülkeleri bağlamında hassasiyetle ele alındığı için konuyla ilgili daha önceden alınmış kararlar söz konusu olduğunu hatırlatan Useymin, "İİT'nin kuruluş amacı tamamıyla Filistindir. Bunlara atıflarda bulunuldu. Şüphesiz İsrail işgal devletinin son zamanda yapmış olduğu ihlaller ve saldırılar tamamıyla burada net bir şekilde kınanmıştır." diye konuştu.

Genel Sekreter Useymin, gerek Arap ülkelerinin gerekse de İslam ülkelerinin Filistin halkının maruz kaldığı ihlallerin takipçisi olacağını belirterek, bununla ilgili uluslararası kuruluşlar nezdindeki girişimlere devam edeceklerinin de altını çizdi.

Useymin, "Hiçbir şekilde tartışmanın kabul edilmeyeceği bir husus da başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulmasıdır. ABD'nin almış olduğu karar hiçbir şeyi değiştirmeyecektir. ABD'nin kendi elçiliğini Kudüs'e taşıma kararının bir hükmü yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Yusuf bin Ahmed el-Useymin, Filistin halkını korumanın yanı sıra Kudüs'teki Müslüman ve Hristiyan kimliğinin korunması için maddi yardım kampanyası yürüteceklerini de sözlerine ekledi.

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İİT İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin

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