İSTANBUL (AA) - Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, "Sonuç bildirgesinde, bağımsız bir uluslararası soruşturmanın bu konuda acilen başlatılmasını vurguladık. Yine Filistin halkının yaklaşık neredeyse yüzyıl boyunca maruz kalmış olduğu İsrail işgali karşısında uluslararası korumaya tabi olmasıyla ilgili çabaların harcanması gerektiğini söyledik. Şüphesiz yapılanlar Filistin halkının sahip olmuş olduğu tarihi, doğal ve vatandaşlık haklarının açıkça ihlalidir. Uluslararası bağlamda da çok açık bir ihlaldir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamdallah ve İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin ile İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.

Hamdallah, konuşmasında, toplantıda ortaya çıkan sonuç bildirgesine değinirken, "Sonuç bildirgesinde, bağımsız bir uluslararası soruşturmanın bu konuda acilen başlatılmasını vurguladık. Yine Filistin halkının yaklaşık neredeyse yüzyıl boyunca maruz kalmış olduğu İsrail işgali karşısında uluslararası korumaya tabi olmasıyla ilgili çabaların harcanması gerektiğini söyledik. Şüphesiz yapılanlar Filistin halkının sahip olmuş olduğu tarihi, doğal ve vatandaşlık haklarının açıkça ihlalidir. Uluslararası bağlamda da çok açık bir ihlaldir." ifadelerini kullandı.