İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

Abbasi, İsrail'in uluslararası hukuk ve normları ihlal ederek 70 yıldır Filistin'i işgal ettiğine değinerek, "Tarihin önemli bir dönüm noktasındayız. Farklılıklarımızı bir kenara bırakarak, Filistin halkıyla dayanışma ve destek göstererek istisnasız uluslararası hukuku muhafaza etmek artık bir seçim değil, bir zorunluluk." diye konuştu.

İİT toplantısının önemine işaret eden Abbasi, "İİT'in, işgalci güçlerin tutumlarını değiştirmesi için ekonomik ve diğer alanlardaki tedbir kararlarını takip etmeliyiz. Bununla birlikte son zamanlardaki uygulamaların hukuksuzluğuyla ilgili Uluslararası Adalet Divanı'nın istişari görüşlerini alma olasılığını dikkate almalıyız." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL (AA) - Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, "İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT), işgalci güçlerin tutumlarını değiştirmesi için ekonomik ve diğer alanlardaki tedbir kararlarını takip etmeliyiz." dedi.

Pakistan'ın Filistin halkı ile tamamıyla dayanışma içinde olduğunu dile getiren Abbasi, "Dünya Filistin'de olduğu gibi aynı trajediye Cammu Keşmir'de de şahitlik ediyor. Cammu Keşmir halkı 7 yıldır Hindistan'ın hukuksuz işgaline, kendi kaderini tayin etme hakkı dahil temel insan haklarının ihlaline maruz kalıyor." dedi.

Abbasi, ABD'nin uluslararası çağrıları göz ardı etmesinin oldukça talihsiz bir durum olduğunu dile getirerek, "Stratejimiz, bütün seçenekleri içinde barındırmalı. Diplomatik cephede, BM Güvenlik Konseyi'nin varolan kararların uygulanması için kilit sorumluluğunu yerine getirmesi noktasındaki talebimizi sürdürmeliyiz." diye konuştu.

Pakistan Başbakanı Abbasi, bu kapsamda üye ülkeler ve halkları arasındaki birlik ile dayanışmanın yenilenmesi ve güçlendirilmesinin önemine işaret etti.

Siyasi farklılıkların bir kenara bırakılması gerektiğine vurgu yapan Abbasi, "Daha önemlisi, İİT'in farklı alanlardaki uygulama planlarını uygulamaya koymak." dedi.

