İİT İslam Zirvesi Konferansı Olağanüstü Toplantısı

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'da bulunan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Kuveyt Emiri Şeyh Sabah El-Ahmed El-Cabir Es-Sabah, Türkiye'den ayrıldı.
İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirvenin ardından resmi araçlarla Atatürk Havalimanı'na giden Ruhani, Al Sani ile Sabah askeri apronda bekletilen özel uçaklarına bindi.
Apronda ilgililer tarafından uğurlanan konuklar, ülkelerine hareket etti.
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