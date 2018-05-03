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İİT İstatistik Komisyonu Yedinci Oturumu sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2018 17:54 | Son Güncelleme

SESRIC Genel Direktörü Kulaklıkaya: - "Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz İslam Ülkeleri İstatistik Komisyonu verimli bir çalışma gerçekleştirdi, önemli konuları karara bağladı ve kendi aralarındaki istatistik alanında iş birliği mekanizmalarını yeniden değerlendirip yeni hedefleri belirlemiş oldular"

İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) ile İslam Kalkınma Bankası (İKB) tarafından düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İstatistik Komisyonu Yedinci Oturumu sona erdi.

SESRIC Genel Merkezi’nde yapılan toplantıya yaklaşık 40 İİT ülkesinden istatistik kurum başkanları ve üst düzey yetkililerin yanı sıra İİT Genel Sekreterliği, İİT Ekonomik ve Ticari Daimi Komitesi (İSEDAK), Birleşmiş Milletler İstatistik Birimi (UNSD), BM Nüfus Fonu (UNFPA), BM Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Uluslararası Göç Örgütü (IOM), İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD), Körfez İşbirliği Konseyi İstatistik Merkezi (GCC-STAT), 21. Yüzyıl İstatistikte Kalkınma Ortaklığı (PARIS21), Sahra Altı Afrika Ekonomik ve İstatistiksel Gözlemevi (AFRISTAT) ve Arap Ülkeleri İstatistiki Eğitim ve Araştırma Enstitüsü (AITRS) teşkilatlarının temsilcileri katıldı.

SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, programın ardından yaptığı açıklamada, toplantıda istatistikle ilgili global ajanda içerisinde önemli yer tutan konuları değerlendirme fırsatı bulduklarını kaydetti.

Kulaklıkaya, "Bu yılki toplantının önemli gündem maddeleri arasında hiç şüphesiz 2016 yılından itibaren bütün dünyanın gündemini işgal eden sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve bu hedeflere ulaşımla ilgili istatistiği ilgilendiren konular vardı." dedi.

Toplantının ikinci önemli gündem maddesinin de nüfus sayımları olduğuna dikkati çeken Kulaklıkaya, "Hem uluslararası kuruluş temsilcileri, hem de toplantıya katılan ülkeler kendi ülkelerinin tecrübelerini paylaştılar ve kendi aralarında olabilecek iş birliği ihtimallerini değerlendirdiler." bilgisini paylaştı.

Kulaklıkaya, son yıllarda siyasal ve doğal krizler sonucunda ortaya çıkan göç hareketleri ile ilgili istatistik alanını ilgilendiren konularını değerlendirdiklerini kaydetti.

SESRIC'in istatistik alanında bir önceki toplantıdan bu yana gerçekleştirilen faaliyetleri değerlendirme fırsatı bulduklarını aktaran Kulaklıkaya, "Daha önce belirlenen İslam Ülkeleri İstatistik Komisyonu strateji vizyonunun yeniden değerlendirilmesi ve gelecek dönemde bu komisyonun faaliyetlerinin hangi stratejik hedeflere yönelik olması gerektiği konuları da tartışıldı." diye konuştu.

Kulaklıkaya, toplantının, istatistik alanında İslam ülkeleri ile diğer uluslararası kuruluşların kendi aralarında geliştirecekleri iş birlikleri açısından büyük önem arz ettiğini vurguladı.

Toplantıda, gelecek yıl Dünya İstatistik Kongresi'ne ev sahipliği yapacak Malezya İstatistik Kurumu ve Malezya hükümetinin de bir sunum yaptığını ve bu kongre ile ilgili katılımcıları bilgilendirdiğini belirten Kulaklıkaya, "Bu yıl yedincisini gerçekleştirdiğimiz İslam Ülkeleri İstatistik Komisyonu verimli bir çalışma gerçekleştirdi, önemli konuları karara bağladı ve kendi aralarındaki istatistik alanında iş birliği mekanizmalarını yeniden değerlendirip yeni hedefleri belirlemiş oldular." değerlendirmesinde bulundu.

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İİT İstatistik Komisyonu SESRIC Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya

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