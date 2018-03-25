İİT, Mısır'daki bombalı saldırıyı kınadı

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır'ın İskenderiye kentinde düzenlenen saldırıyı kınadı.

İİT tarafından Genel Sekreter Yusuf bin Ahmed el-Useymin'in imzasıyla yayımlanan yazılı açıklamada, Mısır'ın kuzey bölgesinde yer alan İskenderiye vilayetinin doğusunda düzenlenen bombalı saldırı şiddetle kınanarak, İİT'nin, terörle mücadelede Mısır'ın yanında olduğu ifade edildi.

Terörün dini ve vatanı olmadığına dikkat çekilen açıklamada, gerekçesi ne olursa olsun şiddet ve aşırılığa karşı İİT'nin değişmez duruşuna vurgu yapıldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara şifa dileklerinin iletildiği açıklamada, terörle mücadele konusundaki iş birliği ve koordinasyon çağrısı yinelenerek, İİT'nin bu yöndeki hassas çabalarının sürdürüleceği kaydedildi.

Mısır'ın kuzeyinde yer alan İskenderiye ilinde meydana gelen patlamada 1 polis yaşamını yitirmiş, 4 kişi yaralanmıştı.