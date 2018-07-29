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İİT, Moro Müslümanlarına yönelik özerklik yasasından memnun

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2018 21:37 | Son Güncelleme

İİT, Moro Müslümanlarına yönelik özerklik yasasından memnun

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'nin, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasayı onaylamasını memnuniyetle karşıladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamada, Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan yasanın onaylanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Filipin halkı ve hükümetinin kaydettiği bu tarihi başarının, Moro halkının birlik ve beraberliğini güçlendirmesi, barış ve refah getirmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Bölgede barışın tesisi için fedakarlık yapan Moro halkının önde gelenlerinin takdir edildiği açıklamada, Bangsamoro halkının beklentilerini karşılamak için halk ve hükümetin beraber çalışması çağrısında bulunuldu.

Moro Müslümanlarına kapsamlı özerklik sağlayan Bangsamoro Organik Yasası, cuma günü Devlet Başkanı Rodrigo Duterte tarafından onaylandı. Yasanın en erken 90 ve en geç 150 gün içinde Moroların yaşadığı bölgede halk oylamasına sunulması gerekiyor.

Filipinler devleti ile Morolu Müslümanlar arasında 40 yılı aşkın süredir devam eden çatışmalarda 120 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 2 milyon kişi mülteci durumuna düştü.

Moro halkının nüfusu günümüzde 10 milyonun üzerinde. Moroların en yoğun yaşadığı bölgeler Maguindanao, Lanao del Sur, Sulu, Tawi Tawi ve Basilan olarak sıralanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Filipinler İİT Moro

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