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İİT üye ülkeleri Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı

GÜNCEL HABERLERİ | 21.01.2018 23:15 | Son Güncelleme 6 saat önce

- İİT üye ülke Dışişleri Bakanları, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan’a yönelik füze saldırılarını görüşmek üzere Cidde kentinde olağanüstü toplandı - Yemen’den başkent Riyad’daki sivil yerleşim yerlerine yönelik 'İran'ın güdümündeki' Husiler tarafından yapılan füze saldırıların çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekilen bildirgede, “İran’ın uluslararası toplum iradesine karşı bir meydan okuma” olarak değerlendirildi

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülke Dışişleri Bakanları, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını görüşmek üzere Cidde kentinde olağanüstü toplandı.

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla Cidde kentinde gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Yemen'den başkent Riyad'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik 'İran'ın güdümündeki' Husiler tarafından yapılan füze saldırıların çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekilen bildirgede, "İran'ın uluslararası toplum iradesine karşı bir meydan okuma” olarak değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 19 Aralık tarihinde Yemen'deki Husilerce gerçekleştirilen İran üretimi balistik füze saldırısının şiddetli bir şekilde kınandığı, saldırının 'Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı olduğu' ve uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu ortaya konuldu.

İran'ın Husilere yönelik sürdürdüğü İran üretimi balistik füze ve silah desteğinin 2016 yılında gerçekleştirilen İİT Dışişleri bakanları toplantısı kararları ve BMGK'nin ilgili kararlarını uygulamamasının açık bir göstergesi olduğu, İran rejiminin terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü silah ve maddi desteğin bir an önce sonlandırması gerektiği belirtildi.

Toplantıya katılan üye ülke temsilcileri, teröre karşı verdiği mücadele nedeni ile Suudi Arabistan ile dayanışma içinde olduklarını, balistik füze saldırılarının durdurulması ve son derece tehlikeli benzeri saldırıların tekrar yaşanmaması için uluslararası toplumun gerekli adımları atması, terör örgütüne silah desteği sağlayan tarafların da gerekli şekilde cezalandırılması gerektiği vurgulandı.

Yemen'deki meşru yönetime Suudi Arabistan ve diğer koalisyon ülkelerinin desteğinin BM'nin 2216 sayılı kararı gölgesinde devam edeceği, gerçekleştirilen bu olağanüstü toplantıda alınan kararların BM ve diğer uluslararası mecralara taşınması için İİT genel sekreterinin çalışma yapmasının kararlaştırıldığı ifade edildi.

Toplantıda Türkiye'yi Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ahmet Yıldız temsil etti.

Yemen topraklarından Husilerce başkent Riyad'a 19 Aralık tarihinde balistik füze atılmış, füze Riyad'ın güney kesimlerinde havadayken savunma sistemleri tarafından imha edilmişti. Balistik füze saldırısı nedeni ile Başkent Riyad'da art arda iki şiddetli patlama sesi duyulmuş, sonrasında gökyüzünde duman tabakası oluşmuştu.

(AA)

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