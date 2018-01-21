İİT üye ülkeleri Dışişleri Bakanları olağanüstü toplandı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye ülke Dışişleri Bakanları, Husilerin Yemen'den Suudi Arabistan'a yönelik füze saldırılarını görüşmek üzere Cidde kentinde olağanüstü toplandı.

Suudi Arabistan'ın çağrısıyla Cidde kentinde gerçekleştirilen İİT Dışişleri Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nın ardından sonuç bildirgesi yayımlandı.

Yemen'den başkent Riyad'daki sivil yerleşim yerlerine yönelik 'İran'ın güdümündeki' Husiler tarafından yapılan füze saldırıların çok tehlikeli boyuta ulaştığına dikkat çekilen bildirgede, "İran'ın uluslararası toplum iradesine karşı bir meydan okuma” olarak değerlendirildi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a 19 Aralık tarihinde Yemen'deki Husilerce gerçekleştirilen İran üretimi balistik füze saldırısının şiddetli bir şekilde kınandığı, saldırının 'Suudi Arabistan'a yönelik bir saldırı olduğu' ve uluslararası kararların açık bir ihlali olduğu ortaya konuldu.

İran'ın Husilere yönelik sürdürdüğü İran üretimi balistik füze ve silah desteğinin 2016 yılında gerçekleştirilen İİT Dışişleri bakanları toplantısı kararları ve BMGK'nin ilgili kararlarını uygulamamasının açık bir göstergesi olduğu, İran rejiminin terör örgütlerine yönelik sürdürdüğü silah ve maddi desteğin bir an önce sonlandırması gerektiği belirtildi.