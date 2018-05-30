İİT üye ülkelerinin temsilcileri iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı'na (İİT) bağlı İslam Konferansı Diyalog ve İşbirliği Gençlik Forumu (İKGF-Dİ) Başkanı Büyükelçi Elşad İskandarov, İİT üye ülkelerinin İstanbul'daki temsilcileri için iftar verdi.

Emirgan Korusu'ndaki iftar programında selamlama konuşması yapan İskandarov, Diyalog ve İşbirliği için İslam Konferansı Gençlik Forumu (ICYF-DC) ekibinin Ramallah ziyaretini anlattı.

Kudüs'ün 2018 yılında İİT Gençlik Başkenti oluşundan bahseden İskandarov, çabaları dolayısıyla Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a teşekkür etti. İskandarov, diğer bazı projeler dolayısıyla Tataristan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Rüstem Minnihanov'a da şükranlarını sundu.

İstanbul Vali Yardımcısı İsmail Gültekin'in de kısa bir konuşma yaptığı iftarda, "Kudüs İİT Gençlik Başkenti 2018" programının sunumu yapıldı.

Konuşmaların ve sunumun ardından yabancı misyon temsilcilerine plaket verilen programda, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan'a da çalışmalarından dolayı plaket takdim edildi.

İftara, İİT üye ülkelerinin temsilcileri, bazı rektörler, yabancı kuruluş temsilcileri, Türkiye Teknoloji Takımı Başkanı Haluk Bayraktar, gazeteciler ve davetliler katıldı.

