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İİT ve Arap Birliği genel sekreterleri UNRWA'ya desteği görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2018 20:06 | Son Güncelleme

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaşadığı mali krizde UNRWA'ya destek olunması konusunda Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la bir araya geldi

KAHİRE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, mali kriz içindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) durumunu Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la görüştü.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Useymin ile Ebu Gayt'ın Kahire'de bir araya geldiği görüşmede, Filistin meselesindeki gelişmeler ve Filistinlilerin uluslararası arenada desteklenmesi için iki kurum arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca mali kriz içindeki UNRWA'ya desteğin zaruri olduğu vurgulanarak, BM yardım kuruluşunun faaliyetleri için daimi bir finansman sağlanması gerektiği kaydedildi.

- Terörle mücadele

Useymin, Kahire ziyareti çerçevesinde ayrıca Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'le de görüştü.

Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, terörle mücadele ve dünya barışına ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Görüşmede, İslam dünyasındaki sorunların yegâne çözümünün, Arapların tek bir vizyon üzerinde anlaşmasıyla sağlanacağına işaret eden Tayyib, terörü İslam diniyle ilişkilendirerek itibarsızlaştırma çabalarını kapsayan bazı planların karşısında bu vizyon ile durulabileceğini söyledi.

Useymin de terörle mücadele edilmesi ve dünya barışının yayılması konularında Ezher'in tecrübelerinden faydalanmak istediklerini aktardı.

- ABD'nin yardımları askıya alması UNRWA'da mali krize yol açtı

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

UNRWA Çalışanları Birliği daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de bin kadar çalışanın işlerine son verilmesi tehlikesinin bulunduğunu belirtmişti.

Birliğe göre UNRWA, psikolojik destek birimi ve Gazze'de yaklaşık 1 milyon 300 bin kişiye gıda yardımı olarak sunulan "Olağanüstü Yardım Programı"nı geçen ay kapatma kararı aldı.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacı olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ebu Gayt Ezher İİT UNRWA Useymin

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