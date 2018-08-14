İİT ve Arap Birliği genel sekreterleri UNRWA'ya desteği görüştü

KAHİRE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, mali kriz içindeki Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) durumunu Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'la görüştü.

Arap Birliği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Useymin ile Ebu Gayt'ın Kahire'de bir araya geldiği görüşmede, Filistin meselesindeki gelişmeler ve Filistinlilerin uluslararası arenada desteklenmesi için iki kurum arasındaki koordinasyon konuları ele alındı.

Görüşmede ayrıca mali kriz içindeki UNRWA'ya desteğin zaruri olduğu vurgulanarak, BM yardım kuruluşunun faaliyetleri için daimi bir finansman sağlanması gerektiği kaydedildi.

- Terörle mücadele

Useymin, Kahire ziyareti çerçevesinde ayrıca Ezher Şeyhi Ahmed et-Tayyib'le de görüştü.

Ezher Kurumu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ikili, terörle mücadele ve dünya barışına ilişkin meseleleri değerlendirdi.

Görüşmede, İslam dünyasındaki sorunların yegâne çözümünün, Arapların tek bir vizyon üzerinde anlaşmasıyla sağlanacağına işaret eden Tayyib, terörü İslam diniyle ilişkilendirerek itibarsızlaştırma çabalarını kapsayan bazı planların karşısında bu vizyon ile durulabileceğini söyledi.