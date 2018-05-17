İİT Zirvesi'ne doğru

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yarın İstanbul'da gerçekleşecek İİT Olağanüstü Zirvesi'ne katılmak üzere İstanbul'a geldi.

Anadolu Ajansı'nın ev sahibi fotoğraf sağlayıcısı olduğu zirve için uçakla Atatürk Havalimanına gelen Useymin'i VIP Salonu'nda bazı ilgililer karşıladı.

İİT Genel Sekreteri Useymin, resmi araçla havalimanından ayrıldı.

