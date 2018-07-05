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İİT'den Afganistan konulu uluslararası toplantı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 13:39 | Son Güncelleme

İİT'den Afganistan konulu uluslararası toplantı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), "Afganistan'da barış ve istikrar" konulu uluslararası toplantı düzenleyecek.

İİT'den yapılan açıklamaya göre, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde salı günü başlayacak toplantıya Afganistan'dan ve diğer İslam ülkelerinden din adamları katılacak.

Toplantıda Afganistan'da barışın ve istikrarın sağlanması çabalarının görüşüleceği ve terör eylemlerinin her türlüsünün kınanacağı belirtildi.

Uluslararası toplantının iki gün sürmesi planlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Afganistan islam işbirliği teşkilatı Suudi Arabistan

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