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İİT'den Afrika'daki eğitim projelerine destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 15:55 | Son Güncelleme

İİT'den Afrika'daki eğitim projelerine destek

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Afrika'daki eğitim projelerine maddi destek sağladığını duyurdu.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, teşkilatın alt kuruluşu İslami Dayanışma Fonu'nun Afrikalı üye ülkelerde yürütülen bazı eğitim projelerine maddi yardımda bulunduğu ifade edildi.

Yardımların bu ülkelerde kalkınmanın gerçekleşmesine, ilim, bilim ve İslam kültürünün yayılmasına katkı sağlamayı hedeflediği aktarılan açıklamada, destek verilen kuruluşlar şöyle sıralandı:

Uganda Müslümanlarını Koruma Derneği, Rwenzori Saad İslami Enstitüsü, Şeyh Abdurrahman bin Avf Enstitüsü, Al Bekir İslami Enstitüsü, Senegal'deki Muhammediye İslam Derneği, Nijer İslam Üniversitesi'ne bağlı İslami Dayanışma Okulu, Mali Barış ve Islah Derneği, Fildişi Sahili Hayırseverlik Derneği, Gine İslami Bilinçlendirme Derneği, Kenya Müslümanları Yüksek Konseyi ve Mauritius İslam Araştırmaları Enstitüsü.

Yapılan yardımın miktarına ilişkin bilgi verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika destek eğitim İİT proje

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