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İİT'den, Filistin Başbakanı'na yönelik saldırıya kınama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:31 | Son Güncelleme

İİT, Hamdallah'ın konvoyuna yönelik bombalı saldırının, Filistin ulusal birliği ile uzlaşı sürecini hedef aldığını belirtti

RİYAD (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah'ın konvoyuna yönelik Gazze'de gerçekleştirilen silahlı saldırıyı kınadı.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ne ziyaretleri sırasında Filistin Başbakanı Hamdallah ile kendisine eşlik eden Filistin İstihbarat Başkanı Macid Ferec'in konvoyuna düzenlenen bombalı saldırının, Filistin ulusal birliğinin yanı sıra uzlaşı sürecinin tamamlanması yönündeki çabaları hedef aldığına vurgu yapıldı.

İİT'nin söz konusu saldırıyı kınadığı aktarılan açıklamada, ivedilikle olaya ilişkin soruşturmanın açılması ve suçluların adalete teslim edilmesi çağrısında bulunuldu.

Filistinli tüm taraflara, uzlaşı sürecinin tamamlanması çağrısının yapıldığı açıklamada, söz konusu uzlaşı sürecinin başarıyla tamamlanması ve Filistin hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki görevlerini teslim alması yönündeki çabaları desteklediği teyit edildi.

Filistin Başbakanı Hamdallah, Gazze'ye yaptığı ziyaret sırasında konvoyuna düzenlenen bombalı saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin islam işbirliği teşkilatı Rami el-Hamdallah

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