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İİT'den Hollanda'da düzenlenecek "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışmasına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2018 13:24 | Son Güncelleme

İİT'den Hollanda'da düzenlenecek "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışmasına tepki

İSTANBUL (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Hollanda'da Müslüman karşıtı tutumuyla tanınan aşırı sağcı Özgürlükler Partisi lideri Geert Wilders'in duyurduğu "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışmasını şiddetle kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, yaptığı yazılı açıklamada, Wilders'in girişimini "farklı din mensupları arasında nefret tohumları ekmeye ve tahrik etmeye çalışan provokatif bir yarışma" olarak nitelendirdi ve bundan duyduğu endişeyi aktardı.

Irkçılık, ayrımcılık ve dine yönelik nefreti önlemek için uluslararası bağlayıcılığı olan yasal araçlar geliştirilmesi gerektiğini belirten Useymin, "İfade özgürlüğü, dinlere saygı ilkesine aykırı olarak başkalarının duygularını incitmek değildir." ifadelerini kullandı.

Hollanda'da aşırı sağcı lider Wilders, Hollanda Parlamentosu binasında "Hazreti Muhammed" temalı karikatür yarışması düzenleyeceğini açıklamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Geert Wilders Hazreti Muhammed İİT

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