İİT'den İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama tepki

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD'nin büyükelçiliğini uluslararası hukuk ve ilgili tüm Birleşmiş Milletler kararlarına rağmen Kudüs'e taşımasını ve İsrail güvenlik güçlerinin Gazze sınırında barışçıl gösteri yapan Filistinlilere yönelik şiddet olaylarını kınadı.
İİT Zirve Dönem Başkanı olan Türkiye'nin talebi üzerine, New York'taki İİT Daimi Temsilcileri Grubu, Filistin bağlamındaki son gelişmeleri ele almak üzere toplandı.
Toplantıda, ABD'nin Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve İsrail güvenlik güçlerinin barışçı gösteri yapan Filistinlilere uyguladığı katliamın kınandığı ve bu konuda önümüzdeki günlerde BM'de atılabilecek adımların ele alındığı bildirildi.
Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu'nun ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde İstanbul'da 18 Mayıs'ta düzenlenecek olan İİT Olağanüstü Zirvesi'ne ilişkin bilgi verdiği öğrenildi.
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