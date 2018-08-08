İİT'den Kızıldeniz'deki deniz trafiğinin korunması çağrısı

CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, uluslararası toplumdan, Kızıldeniz'deki uluslararası trafiğin korunmasını istedi.

İİT tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, "Husi militanların, Suudi Arabistan'a ait iki petrol gemisine yönelik saldırısı ile Kızıldeniz ve Bab el-Mendeb Boğazı'ndaki uluslararası deniz trafiği ve ticaret özgürlüğünün hedef alınması" meselesini görüşmek üzere Cidde'de teşkilatın daimi üyeleri nezdinde bir toplantı düzenlendi.

Genel Sekreter Useymin, toplantıdaki konuşmasında, Husilerin, tüm dünya ülkelerinin maslahatına zarar vermek suretiyle uluslararası trafiği hedef almasını kınadıkları belirterek, Suudi Arabistan'la tam bir dayanışma içinde olduklarını vurguladı.

Konuşmasında uluslararası topluma hitap eden Useymin, "Uluslararası toplumdan, Kızıldeniz'deki uluslararası trafiğin korunması için gerekli adımların atılması ve Husi korsanlığının engellenmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.

Toplantının sonuç bildirisinde ise Suudi Arabistan'a ait petrol gemilerine düzenlenen saldırı kınanarak, "Bu saldırı, tüm uluslararası kanun ve normları açık şekilde ihlal etmekte ve uluslararası deniz trafiği için ciddi bir tehdit teşkil etmektedir. Ayrıca uluslararası ticaret özgürlüğüne zarar vermektedir." denildi.