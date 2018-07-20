CİDDE (AA) - İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), İsrail meclisinin "Yahudi ulus devlet" yasasını kabul etmesini kınayarak, yasanın geçersiz ve ırkçı olduğunu açıkladı.

İİT'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, İsrail meclisinin kabul ettiği "Yahudi ulus devlet" yasasının, uluslararası toplumun iradesine, yasalarına ve meşru kararlarına açıkça bir meydan okumayı temsil ettiğini dile getirdi.

Genel Sekreter Useymin, "Yasa; ırkçı, geçersiz ve gayrimeşrudur. Filistinli Müslümanların ve Hristiyanların tarihi haklarını görmezden gelmektedir." ifadesini kullandı.

Useymin, yasanın, İsrail'in Filistin halkının varlığını, tarihini ve uluslararası meşru kararların tanıdığı haklarını inkar etme ve yerleşim düşüncesi ile etnik temizlik üzerine kurulu politikalarının bir uzantısı olduğunu kaydetti.

İİT Genel Sekreteri Useymin, uluslararası topluma, ırkçı diye nitelendirdiği yasayı reddetme ve kınamanın yanı sıra İsrail'in iki devletli çözümü baltalayacak tüm ırkçı politikalarına karşı koyma çağrısında bulundu.