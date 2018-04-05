İKB'den Tunus'a 2,85 milyar dolar

TUNUS (AA) - İslam Kalkınma Bankası (İKB) ile Tunus arasında, 2,85 milyar dolarlık finansman sağlanmasını öngören çeşitli anlaşmalar imzalandı.

Tunus'un başkentinde pazar günü başlayan İKB 43. Genel Kurulu, üye ülkelerin temsilcilerinin gerçekleştirdiği toplantılarla sona erdi.

İKB ve Tunus arasında bugün imzalanan anlaşmalar arasında, 2018-2020 yıllarında Tunus'a sağlanacak 1,17 milyar dolarlık finansman kredisi yer aldı.

Öte yandan, İKB'nin üye kuruluşu Uluslararası İslami Ticaret Finansmanı Kurumu (ITFC) ile Tunus'taki kamu kuruluşlarının stratejik malların finansmanı için 1,5 milyar dolarlık finansman anlaşması imzalandı.

Öte yandan İKB tarafından Tunus'a elektrikli taşımacılık için 150 milyon dolarlık finansman sağlanması ve iki ayrı bölgede hastane kurulması için 33 milyon dolarlık anlaşma paraflandı.

Bugün imzalanan anlaşmalara kadar 1947 yılında kurulan İKB ile Tunus arasındaki toplam iş birliği hacminin 3,2 milyar dolar olduğu kaydedildi.

-İKB genel kurulu sona erdi

Tunus'ta gerçekleştirilen, beş gün süren, İKB bünyesindeki 57 ülkeden temsilcilerinin bir araya geldiği Genel Kurula, Türkiye'den, Hazine Müsteşarı Osman Çelik'in yanı sıra kamu ve özel sektör temsilcileri de katıldı.