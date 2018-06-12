IKBY, 853 DEAŞ mensubunu Irak makamlarına teslim etti

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY), son 8 ayda terör örgütü DEAŞ'a üye olmak suçlamasıyla tutuklu bulunan 853 kişiyi Irak makamlarına teslim ettiği bildirildi.
IKBY Uluslararası Örgüt Raporlarını Değerlendirme Komitesi Başkanı Dindar Zebari, Erbil’de düzenlediği basın toplantısında, son 8 ayda tutuklu 853 DEAŞ üyesinin Irak makamlarına teslim edildiğini belirtti.
Zebari, söz konusu teröristlerden bir kısmının davasının ise Musul'da görüldüğünü ifade etti.
- İç göçmenler için destek bekleniyor
Kamplar da dahil olmak üzere 2 milyon 100 bin iç göçmen ve mültecinin IKBY'de yaşadığını belirten Zebari, kamplarda yaşam koşullarının kötü olması nedeniyle bir süredir uluslararası yardım kuruluşlarından destek beklediklerini ancak Birleşmiş Milletlerin (BM) kurtarılan yeni bölgelerle ilgilendiğini söyledi.
Zebari, ayrıca DEAŞ ile girilen çatışmalarda toplam bin 814 Peşmerge'nin hayatını kaybettiğini 10 bin 725'inin ise yaralandığını aktardı. Zebari, "DEAŞ tarafından hala esir tutulan 44 Peşmerge var." diye konuştu.
Zebari, basın toplantısında IKBY'de gizli cezaevi olduğu iddialarını da reddetti.
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