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IKBY Başbakanı Barzani Papa Franciscus ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 00:06 | Son Güncelleme 4 saat önce

- IKBY Başbakanı Barzani, Katoliklerin ruhani lideri Papa ile Vatikan'da bir araya geldi

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani'nin, Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus ile Vatikan'daki Apostolik Sarayı'nda bir araya geldiği bildirildi.

Barzani'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, ikilinin basına kapalı görüşmede, "Irak'taki Hristiyanların durumu, terör olayları nedeniyle evlerinden olan iç göçmenlerin dönmesi konusu, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunları" ele aldıkları belirtildi.

Açıklamada PapaFranciscus'un, Barzani'ye terör örgütü DEAŞ'ın saldırıları nedeniyle evlerini terk eden tüm iç göçmenler ve özellikle Hristiyanlara kapılarını açtıkları için teşekkür ettiği kaydedildi.

IKBY'deki "birlikte yaşam" konusuna değinen Papa'nın, tüm sorunların diyalog, barış ve karşılıklı anlayış içerisinde çözülmesini temenni ettiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca, Başbakan Barzani'nin Papa'dan, Erbil ve Bağdat arasındaki sorunların çözümünde rol oynaması talebinde bulunduğu ifade edildi.

(AA)

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