IKBY Başbakanı Barzani'den Ankara ziyareti açıklaması

LAHEY (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Ankara'daki resmi ziyaretinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme fırsatı bulduğunu belirterek, ziyaretinin Ankara-Erbil ilişkileri açısından yeni bir başlangıç olduğunu söyledi.
Barzani, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile Lahey kentinde bir araya geldikten sonra, gazetecilere dünkü Ankara ziyareti hakkında açıklamalarda bulundu.
Başkan Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için dün Ankara'da bulunduğunu hatırlatan Barzani, "Türkiye ziyaretimde Erdoğan ile görüşme fırsatım oldu. Geçen yıl meydana gelen olaylardan (gayri meşru referandum çıkışı) sonra, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretimi gerçekleştirdim." dedi.
Ziyaretinin anlamının önemine değinen Barzani, "Ziyaretimiz, Türkiye ve Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkiler açısından yeni bir başlangıç niteliğindedir." değerlendirmesinde bulundu.
Hollanda Başbakanı Rutte ile de çok olumlu bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Barzani, başta ekonomi olmak üzere her konuda ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptıklarını kaydetti.
Barzani, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yemin törenine katılmak için Ankara'ya gelmişti.
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