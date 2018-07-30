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IKBY Başbakanı Neçirvan Barzani Bağdat'ta

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 17:07 | Son Güncelleme

Barzani, Bağdat'ta Irak Başbakanı İbadi ile görüştü

BAĞDAT (AA) - Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, başkent Bağdat'ta Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi.

İbadi'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre görüşmede "ülkedeki siyasi ve genel durumun yanı sıra Bağdat ile Erbil arasındaki ortak meseleler" ele alındı.

Açıklamada ayrıca görüşmede terör örgütü DEAŞ'e karşı kazanılan zafer sonrası ortak ulusal çıkarlar temelinde Bağdat-Erbil hattında iletişimin devam etmesinin vurgulandığı belirtilirken, "Irak'ı risk ve tehlikelerden uzak tutmak için işbirliğinin muhafaza edilmesi gerekiyor." ifadesine yer verildi.

- Hükümet kurma görüşmeleri

İbadi- Barzani görüşmesinde 12 Mayıs'taki genel seçimler sonrası devam eden hükümet kurma çalışmalarına da değinildi.

İkilinin yeni hükümetin kurulması noktasında birbirine yakın görüş açılarına sahip olduğu kaydedildi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesine rağmen henüz hükümet kurulamadı.

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Bağdat Erbil IKB Başbakanı Neçirvan Barzani Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'

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