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IKBY heyetinden Bağdat ziyareti

GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:39 | Son Güncelleme 29 dakika önce

- IKBY İçişleri Bakanı Sincari'nin öncülüğündeki resmi heyet, Bağdat'a ilk ziyaretini gerçekleştirdi

BAĞDAT (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanı Kerim Sincari'nin öncülüğündeki resmi bir heyetin, yaşanan gayrimeşru referandum krizinin ardından başkent Bağdat'a ilk ziyaretini gerçekleştirdiği bildirildi.

Kürdistan İttifakı'ndan milletvekili Necibe Necib, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin, sınır kapılarıyla havalimanları konusunda anlaşmaya varılması açısından her iki taraf için de önemli olduğunu söyledi.

Irak hükümeti İçişleri Bakanı Kasım el-A'raci ile Sincari'nin taraflar arasındaki sorunlara çözüm bulunması konusunda hemfikir olduğuna işaret eden Necib, "Sorunumuz, bireysel olarak ve tarafların çıkarını düşünmeden kararlar alan Başbakan Haydar el-İbadi ile alakalı." ifadesini kullandı.

Necib, IKBY'deki havalimanlarının Federal Sivil Havacılık Kurumunun kontrolünde olduğunu ancak buna rağmen kapatılmasının vatandaşları doğrudan etkilediğini aktardı.

Bağdat ile Erbil yönetimleri arasındaki gerginlik, 25 Eylül 2017'de yapılan yasa dışı referandumun ardından başlamıştı.İbadi yönetimi referandumdan 4 gün sonra IKBY hava sahasını kapatarak Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferlerini askıya almış, IKBY'nin İran ve Türkiye ile olan sınırlarını da kapatmıştı.

(AA)

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