IKBY'de hutbelerde seçime katılım mesajı verilecek

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) camilerde 30 Eylül genel seçimlerine katılım çağrısı yapılacak.

IKBY Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu ile IKBY Diyanet ve Din İşleri Bakanlığı, IKBY'deki genel seçimlerde halkı sandığa teşvik amacıyla Erbil kentinde cami imamları için ortak konferans düzenledi.

Diyanet ve Din İşleri Bakanlığı görevini vekâleten yürüten Piştivan Sadık, konferansta yaptığı konuşmada, "Seçimlerde yüksek katılımın meydana gelmesinde bizim de rolümüzün olması lazım. Irak halkına, seçim ve demokrasiye inancımızın olduğunu kanıtlamamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Özellikle cuma hutbelerinin önemine değinen Sadık, cemaate seçimin önemi ve katılım üzerinde bilgilendirilmelerin yapılması gerektiğini söyledi.

Irak'ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerde katılım yüzde 45'te kalmıştı.

IKBY halkı, 2014 yılından beri devam eden ekonomik ve siyasi krizden bölgedeki partileri suçluyor. Hükümet ise, seçimlere katılım oranını yüksek tutmak için özellikle sosyal medya üzerinden vatandaşlık bilincine yönelik tanıtımlar yapıyor.

IKBY'deki Erbil, Süleymaniye ve Duhok vilayetlerinde 21 Eylül 2013'te yapılan milletvekili seçimlerine katılım oranı yüzde 74'tü.

Bağımsız Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonunun verilerine göre, 29 siyasi parti ve koalisyonun kayıt yaptırdığı bu yılki seçimlerde 3 milyon 88 bin seçmen 111 milletvekili için oy verebilecek.

