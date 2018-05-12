HABER

IKBY'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 22:14 | Son Güncelleme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde, elektronik seçim sistemine hile karıştırıldığını iddia eden parti sayısı artıyor

SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY), elektronik seçim sisteminde hile yapılıp hacklendiğini iddia eden siyasi parti sayısı artmaya başladı.

IKBY'de muhalefet cephesinde yer alan Goran (Değişim) Hareketi'nden sonra seçimlere hile karıştırıldığı iddiası, Dr. Berhem Salih başkanlığındaki Demokrasi ve Adalet için Koalisyon ve IKBY'de Müslüman Kardeşler Teşkilatı'na yakınlığıyla bilinen Kürdistan İslami Birlik Partisi'nden (Yekgirtu) geldi.

Demokrasi ve Adalet için Koalisyon tarafından yapılan yazılı açıklamada, seçmenlerin oyuyla tehlikeli bir oynama yapıldığı uyarısında bulunularak, kendilerini tercih edenlerin oylarına sahip çıkması çağrısı yapıldı.

Açıklamada şöyle denildi:

"Seçimin ilk sonuçlarına ilişkin çok tuhaf şüpheli rakamlar açıklanıyor. Seçim sürecinde yaptığımız gözlemler sonucu, açıklanan rakamlar doğru değil ve oy sayısıyla oynanıyor. Elektronik sisteme göre açıklanacak sonuçları reddediyoruz. Seçmenlerimizin oylarını korumak için elimizden gelen tüm imkanları seferber ederek, gerekli yasal yollara başvuracağız. Sahte seçim sonuçlarını kabul etmiyoruz."

Yekgirtu'dan yapılan yazılı açıklamada ise sandıklardan çıkan ilk sonuçlara göre seçimlere hile karıştırıldığı belirtilerek, oyların elektronik sisteme göre değil daha önce olduğu gibi elle sayılamasını, aksi takdirde sonuçların tanımayacaklarını duyurdu.

Goran'ın Süleymaniye'deki parti merkezinde bir araya gelen Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, Yekgirtu ve İslami Toplum Partisi, seçimlere hile karıştırıldığına dair basına kapalı bir toplantı gerçekleştiriyor.

Seçimlere hile karıştırıldığını iddia eden siyasi partiler, olayın Süleymaniye'deki sandıklarda gerçekleştiğini savunuyor.

Gözler komşuda! Oy verme işlemi başladıGözler komşuda! Oy verme işlemi başladı
Bu tabutta 2 cenaze var! Sır perdesi çözülemedi!Bu tabutta 2 cenaze var! Sır perdesi çözülemedi!
Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!Röportaj yerine 'kürtaj' diyen amca yine ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Demokrasi ve Adalet için Koalisyon IKBY Kürdistan İslami Birlik Partisi Yekgirtu

En Çok Okunan Haberler

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Galatasaray 2 - 0 Yeni Malatyaspor maç özeti (Puan durumu)

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

İşte Ozan Tufan'ın yeni takımı!

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan Muharrem İnce'ye: Hödük

İlginizi Çekebilir

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Genç kız metrobüsteki tacizi anlattı: Kalçama çarpmasını kaza sandım

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

Sayısal Loto sonuçları açıklandı! MPİ 12 Mayıs 2018 Sayısal Loto sonuçları

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

İdlib'de bomba yüklü araç patladı: En az 12 kişi hayatını kaybetti

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Sosyal medyada 'Yok laiklik elden gidiyor' sözüyle viral olan yaşlı adam yine objektiflere yansıdı!

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Resimli Anneler Günü mesajları 2018: En güzel ve orijinal Anneler günü mesajları (Kısa, Uzun)

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

Polisin 'dur' ihtarına uymayan genç kadın, hatasını hayatıyla ödedi

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İstanbul Ümraniye'de iki ay önce otobüs kaçıran çocuklar bu kez minibüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.