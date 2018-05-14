IKBY'de seçimlere hile karıştırıldığı iddiası

ERBİL (AA) - Irak Bağımsız Yüksek Seçim Komisyonu Erbil Ofisi Sorumlusu Kadir Ali, cumartesi günü Irak'ta yapılan genel seçimlerdeki elektronik sisteme siber saldırı düzenlendiği iddialarını reddetti.
Kadir, Erbil'de düzenlediği basın toplantısında, "seçimlere hile karıştırdığı ve elektronik sistemin hacklendiği" yönündeki iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Kadir, "Oy verme işleminde elektronik sistem hacklenmedi. Herhangi bir sandıkta 12 Mayıs damgası bulunmuyorsa oy sayımına dahil edilmeyecek." dedi.
Erbil'deki komisyon memurlarının oy sayımına devam ettiğini belirten Kadir, "Oy sayımıyla ilgili Bağdat merkeziyle temas halindeyiz. Maalesef bazı medya kanalları sonuçları çarpıtarak veriyor. Erbil ofisi olarak seçim sonuçlarına gölge düşürmek isteyenler hakkında şikâyette bulunacağız." ifadelerini kullandı.
Kadir, Erbil'de "temiz" bir seçim yapıldığını aktararak, "Erbil'de seçimlerin güvenirliğine dair herhangi bir şikâyet yok. Sadece seçim süreciyle ilgili çok sayıda şikâyet var, bunları da Bağdat'a gönderdik." diye konuştu.
IKBY'deki 6 siyasi parti, bugün seçimlere hile karıştırılıp oylarının çalındığını iddia ederek seçimlerin tekrarlanması çağrısında bulunmuştu.
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