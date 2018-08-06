IKBY'de silah deposunda patlama

ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) yer alan Erbil'de, Peşmerge'ye ait silah deposunda patlama meydana geldiği belirtildi.
Yerel medyadaki haberlere göre, Erbil kent merkezine 10 kilometre mesafede yer alan Kani Kirjele köyü yakınlarında, Peşmerge güçlerine ait silah ve mühimmat deposunda gece yarısı patlama meydana geldi.
Olayda, herhangi bir can kaybı yaşanmadığı ancak, patlamanın ardından çıkan yangının çevreye zarar verdiği kaydedildi.
Peşmerge Bakanlığından söz konusu patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.
- 1 ayda 4. patlama
Terör örgütü DEAŞ ile 2014'ten itibaren yoğun bir mücadeleye girdiği gerekçesiyle Peşmerge'ye, ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri tarafından önemli miktarda silah ve mühimmat verildi.
DEAŞ'a karşı topyekün operasyonların bitmesinin üzerinden bir yıl geçti, bu süre içinde operasyonlarda kullanılan silahların korunduğu depolarda da zaman zaman patlamalar meydana geliyor.
Süleymaniye, Erbil ve Duhok'ta, son 1 ayda silah depolarında 4 kez patlama yaşandı. IKBY'li yetkililer, patlamalara ülkede artan hava sıcaklıklarını gerekçe gösteriyor ancak, bazı medya organlarında, depolardan çalınan silahların izinin örtbas edilmesi için patlamaların kasten yapıldığı iddia ediliyor.
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