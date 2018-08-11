ERBİL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet kanadında yer alan 4 siyasi parti, Irak'ta 12 Mayıs'taki milletvekili seçimlerine hile karıştığı gerekçesiyle yapılan "oyların elle sayımı" sonrasındaki sonuçları reddetti.
IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Demokrasi ve Adalet için Koalisyon ve İslami Toplum Partisi (Komel) liderleri arasında yapılan toplantının ardından konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı.
Açıklamada, önceki gün Irak Yüksek Seçim Komisyonu tarafından açıklanan oyların elle sayım sonuçları reddedilerek, "Önceden belirttiğimiz gibi bu konuda değişmeyen tavrımız devam edecek." ifadesine yer verildi.
Söz konusu seçim sonuçlarına yönelik hukuki ve siyasi yollara başvurulacağı belirtilen açıklamada, bölgenin geçtiği bu zor süreçte 4 parti olarak birlik ve ortaklık duygusuyla hareket edecekleri ve sorunların kökten çözüm arayışlarına müzakere yoluyla devam edecekleri vurgulandı.
Irak'ta 13 kentte elektronik ortamdaki sayım sonuçlarıyla elle yapılan sayımın sonuçları arasında değişiklik olmadığı açıklanmıştı.
Irak Bağımsız Yüksek Seçim Kurumundan yapılan açıklamada, Kerkük, Erbil, Süleymaniye, Divaniyye, Musenna, Necef, Babil, Duhok, Diyala, Kerbela, Basra, Meysan ve Vasıt kentlerinde elektronik sayımla elle sayımın sonuçlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, diğer şehirlerde ise ufak değişikliklerin olduğu bildirilmişti.
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