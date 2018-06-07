SÜLEYMANİYE (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) muhalefet kanadında yer alan 6 siyasi parti, Irak’ta 12 Mayıs’ta yapılan milletvekili seçimlerine hile karıştığı iddiasıyla, Irak meclisinin "oyların yeniden elle sayılması" kararını destekleyeceğini açıkladı.

IKBY'de muhalefetin başını çeken Goran (Değişim) Hareketi, Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu), Demokrasi ve Adalet için Koalisyon, İslami Toplum Partisi (Komel), Kürdistan İslami Hareket Partisi (Bizotnava) ve Kürdistan Komünist Partisi, konuyla ilgili ortak yazılı açıklama yaptı.

Irak meclisinin söz konusu kararının desteklendiğine yer verilen açıklamada, "Oyların tekrar elle sayılması kararı önemli ve tarihi bir adımdır. 6 siyasi parti olarak bu kararı destekliyoruz. Bu adımla seçmen ve siyasi tarafların isteği doğrultusunda seçimlerde hile yapma ve sonuçlara müdahale etmenin önüne geçilmiştir." denildi.

Açıklamada, Irak yargısından seçim sonuçlarının korunması ve şaibelerin ortadan kaldırılmasına yönelik aktif rol alması istendiği belirtildi.