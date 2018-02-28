ERBİL (AA) - İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı asayiş güçlerinin, geçen yıl düzenlenen hükümet karşıtı gösterilerde gözaltına aldıkları sivilleri, "bir daha protestolara katılmama ve sosyal medyada eleştiride bulunmama" şartıyla serbest bıraktığını açıkladı.
Örgüt tarafından geçen yıl yaşanan olaylara ilişkin bugün yayımlanan raporda, IKBY asayiş güçlerinin, Aralık 2017'de Süleymaniye vilayetinde patlak veren hükümet karşıtı gösteriler sırasında gözaltına alınan göstericileri, "hükümeti eleştirmeyeceklerini içeren ve isimlerinin yazılı olduğu belgeyi zorla imzaladıktan sonra serbest bıraktığı" ifade edildi.
Göstericilerin 8 gün kadar gözaltında tutulduğu bilgisine yer verilen raporda, asayiş güçlerinin protestoların takibi sırasında üç gazeteciyi de gözaltına aldığı kaydedildi.
Raporda, HRW Ortadoğu Direktörü Yardımcısı Lama Fakih'in de şu ifadeleri yer aldı:
"IKBY güçlerinin, sivillerin ifade özgürlüğü ve serbestçe toplanma hakkının hükümetçe tanınmasına rağmen hükümeti eleştirenleri ağır taktikler kullanarak susturmaya çalıştığı görülüyor."
IKBY'nin Süleymaniye kentinde, 18 Aralık 2017'de bazı memurların, hükümetin maaşlarını kesintili ve gecikmeli ödemesine tepki göstermek amacıyla düzenlediği eylem, kitlesel hükümet karşıtı gösterilere dönüşmüştü.
Gösteriler ağırlıklı olarak Süleymaniye kent merkezi ve çevre ilçelerinde düzenlenmiş, birçok kamu kurumu ve siyasi parti binası ateşe verilmişti.
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