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IKBY'deki hapishane kavgasında 8 mahkûm öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2018 19:16 | Son Güncelleme

IKBY'deki hapishane kavgasında 8 mahkûm öldü

DUHOK (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Duhok kentindeki bir hapishanede çıkan kavga sonucu 8 mahkûm hayatını kaybetti.

Duhok'taki Zırka Hapishanesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, cezaevinde iki grup arasında başlayan tartışma kısa süre içinde büyük bir kavgaya dönüştü ve 8 mahkûm hayatını kaybetti. Tartışmanın nedeninin henüz bilinmediği aktarıldı.

AA muhabirine konuşan Duhok Devlet Hastanesi Acil Servis Müdürü Abdullah İbrahim, mahkûmlar arasında çıkan kavgada ölenler olduğunu teyit etti, ayrıca yaralıların da ambulanslarla hastaneye kaldırıldığını belirtti.

IKBY'deki bazı yerel medya kuruluşlarının haberlerinde ise "Saddam" adında bir mahkûmun kavga çıktıktan sonra kendini ateşe verdiği ve çıkan yangında diğer mahkûmların da hayatını kaybettiği iddia edildi.

Olaya ilişkin hapishane yönetimi ya da Duhok Valiliği henüz resmi bir açıklama yapmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Duhok IKBY Zırka Hapishanesi

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