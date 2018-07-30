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IKBY'nin 2'nci büyük petrol sahası Türkiye sınırında

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2018 12:39 | Son Güncelleme

Norveçli petrol ve gaz şirketi DNO, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafedeki Irak'ın Duhok vilayetinde yer alan Peşhabur sahasında günlük petrol üretiminin 35 bin varile çıktığını, böylece bölgenin 2'nci büyük sahası haline geldiğini duyurdu

İSTANBUL (AA) - Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde yer alan Peşhabur bölgesinde, Türkiye sınırına birkaç kilometre mesafede çıkarılan petrol miktarı günlük 35 bin varile ulaştı.

Norveçli petrol ve gaz şirketi DNO tarafından yapılan yazılı açıklamada, IKBY'nin Duhok vilayetindeki Peşhabur sahasında toplam 5 kuyuda günlük petrol üretiminin 35 bin varile ulaştığı, böylece Peşhabur'un bölgenin 2'nci büyük petrol alanı haline geldiği aktarıldı.

Açıklamada, DNO Yönetim Kurulu Başkanı Bijan Mossavar Rahmani'nin, "Kürdistan (IKBY) sahasında faaliyet gösteren uluslararası petrol şirketlerinin işlettiği Tawke sahasından sonra Peşhabur, günlük 35 bin varil petrol kapasitesiyle 2'nci sıraya yerleşti." ifadelerine yer verildi.

Rahmani, petrol sahalarında daha yüksek üretime odaklanmaya ve petrol kuyularını geliştirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Açıklamada, Peşhabur petrol sahasındaki ilk 3 kuyudan toplam 15 bin, geçen haziranda faaliyete geçen dördüncü kuyudan 12 bin ve beşinci kuyudan ise 8 bin varil petrol çıkarıldığı bilgisi verildi.

Peşhabur'da 2 yeni petrol kuyusu için kazı çalışmalarının sürdüğü, bu kuyularda üretime ise ağustos ayında geçileceği belirtildi.

- Türkiye'ye birkaç kilometre mesafede

IKBY'de yer alan Duhok kentinin Zaho ilçesi sınırlarında bulunan Peşhabur (diğer adıyla Fişhabur), Şırnak'ın Silopi ilçesinin tam karşısında, sınıra sadece birkaç kilometre mesafede yer alıyor.

Habur Sınır Kapısı'na alternatif olarak açılması planlanan Ovaköy'ün Irak tarafında da yine Peşhabur bulunuyor.

Kürtlerin yoğunlukta yaşadığı, stratejik bir konuma sahip Peşhabur'da Suriye'nin kuzeyine açılan gayriresmi bir geçiş kapısı da var.

Peşmerge güçleri söz konusu bölgeyi 1991'den bu yana elinde tutuyor.

- Irak'ın imarı planlanan yeni petrol boru hattı da Peşhabur'dan geçecek

Türkiye ile Irak arasında 1973'te imzalanan anlaşma sonucu, toplamda 986 kilometre uzunluğunda olan Kerkük-Ceyhan Boru Hattı da Peşhabur'dan geçiyordu.

Boru hattının özellikle 2003'ten sonra silahlı grupların hedefi haline gelmesi ve ardından terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Musul'u ele geçirmesiyle buradan yapılan sevkiyat durdu.

Irak merkezi hükümeti tarafından yeniden inşa edilmeyi bekleyen ve Irak topraklarındaki uzunluğu 350 kilometreyi bulacak boru hattı, Salahaddin vilayetinden başlayıp Kerkük ve Musul'dan geçerek Duhok'un Peşhabur bölgesinden Türkiye'ye ulaşacak.

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DNO ıkyb petrol kuyusu

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