HABER

İki asırlık ceviz ağacı yılda yarım ton ürün veriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:54 | Son Güncelleme

Çorum'un Oğuzlar ilçesinde "Oğuzlar-77" markasıyla ünlenen iki asırlık ceviz ağacı, mevsim şartlarına göre yılda 300 ile 500 kilogram arasında ürün veriyor - Ceviz ağacının sahibi İsmail Kabalak: "Bu ağacı çocuklarıma kültür mirası olarak emanet edeceğim" - Yetiştirici Kazım Cıbır: "Bu ağaç, Oğuzlar'daki ceviz ağaçlarının atası. En bakımlı, eski ağacımız bu. İnşallah uzun yıllar daha yaşayacak ve verim verecek"

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde "Oğuzlar-77" markasıyla ünlenen 200 yıllık ceviz ağacından yılda yarım tona yakın ürün alınıyor.

Diktepe mevkisinde bulunan iki asırlık ağaç, Türkiye'nin ceviz ihracatının yüzde 8'inin karşılayan Oğuzlar ilçesinin adeta simgesi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip tarihi ağaç, ilçe halkı tarafından önemli bir kültürel miras olarak görülüyor.

İsmail Kabalak'a ait arazide bulunan ceviz ağacı, yıllara meydan okuyan heybetiyle de görenleri şaşırtıyor.

65 yaşındaki İsmail Kabalak, AA muhabirine, babasının da cevizin yetiştiği dönemi bilmediğini, yaptığı hesaplamaya göre ağacın en az 200 yıllık olduğunu söyledi.

Kabalak, ağacı tarihi eser olarak gördüklerini ve bakımını hiç ihmal etmediklerini belirtti.

Ceviz ağacından mevsim şartlarına göre yılda 300 ile 500 kilogram arasında mahsül aldıklarını belirten Kabalak, ağacın ilçede bir emsalinin olmadığını vurguladı.

- "Kültür mirası olarak çocuklarıma bırakacağım"

Ağacı kültürel bir miras olarak çocuklarına bırakacağını anlatan Kabalak, şunları dile getirdi:

"Kırk dönüm civarında ceviz ağaçlarının bulunduğu arazim var. Bu arazilerimi çocuklarıma miras bırakacağım ancak bu ağacı çocuklarıma kültür mirası olarak emanet edeceğim. Çocuklarım ceviz ağacının bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgili. Bu asırlık ağacımızı her yıl birlikte hasat ediyoruz. Bunun gibi ağaçlar verimden düştüğü zaman kütük olarak satılıyor. Biz satmayı hiç düşünmedik ve bundan sonra da düşünmeyeceğiz. Bu ağaç benden sonra çocuklarım tarafından da yaşatılacak ve uzun yıllar daha ceviz vermeye devam edecek."

- "İlçedeki ceviz ağaçlarının atası"

İlçede ceviz ağacı yetiştirme, sulama, bahçe kurma ve hastalıklarla mücadeledeki tecrübeleri nedeniyle "ceviz profesörü" olarak anılan 48 yaşındaki Kazım Cıbır da iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, uzun raf ömrü, veriminin bol olması ve kendi kendini dölleyebilen bir çeşit olması gibi nedenlerden dolayı Oğuzlar-77 cevizinin piyasada oldukça talep gören ve diğerlerine göre pahalı bir tür olduğuna dikkati çekti.

İlçede ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlığına işaret eden Cıbır, 200 yıllık ağacın diğer ceviz ağaçlarının atası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Benim çocukluğumda da ilçemizin her tarafı ceviz ağaçlarıyla kaplıydı. O dönemde çok fazla yaşlı ağacımız vardı. Ancak mobilya sanayi bizim buraları keşfetti ve insanlar ağaçlarını kütük olarak mobilyacılara sattı. Bütün büyük ağaçlar satıldı. Bir tırın götüremeyeceği kadar büyük ağaçlar vardı ancak hepsi satıldı. O zaman bir katliam yaşandı. Şimdi yine her yerde ceviz ağaçlarımız var ancak bunun gibi eski ağacımız sadece birkaç tane kaldı. Bu ağaç ilçemizdeki en eski ağaç ve herkesçe bilinir. Dolayısıyla bu ağaç Oğuzlar'daki ceviz ağaçlarının atası. En bakımlı eski ağacımız bu. İnşallah uzun yıllar daha yaşayacak ve verim verecek."

PARTNERHerkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!Herkes kullanıyor ama kimse bu korkunç zararını bilmiyor!
Sivas'ta yaz mevsiminde kaplıca ilgisiSivas'ta yaz mevsiminde kaplıca ilgisi
Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
200 yıllık ceviz ağacı Çorum İsmail Kabalak Oğuzlar Oğuzlar Cevizi Oğuzlar-77

En Çok Okunan Haberler

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni başdanışmanı!

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meclis'te HDP'ye büyük şok

Meclis'te HDP'ye büyük şok

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Beşiktaş taraftarını ayağa kaldırdı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk harekete geçti! Affetmedi

İlginizi Çekebilir

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'dan bomba iddia! Erdoğan seçim yapmak zorunda kalacak

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Türkiye-ABD krizi için şoke edecek açıklama! Dünyayı sarsacak sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan en yüksek devlet memuru atamasını yaptı!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

Nagehan Alçı kötü haberi böyle duyurdu! 'Bu hayatımın en zor yazılarından biri'

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

İYİ Partili isimden Süleyman Soylu ile Berat Albayrak'ın çarpışmasıyla ilgili gündem yaratacak tweet!

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılacak? Adım adım e-devlet ile bedellik askerlik başvuru kılavuzu

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Konya'daki sapık şeyh hakkında iğrenç bir detay daha!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Bedelli askerlik başvuru kılavuzu yayınlandı!

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

Erdoğan, minik kızın gözyaşlarını görünce aracını durdurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.