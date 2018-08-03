İki asırlık ceviz ağacı yılda yarım ton ürün veriyor

ÇORUM (AA) - Çorum'un Oğuzlar ilçesinde "Oğuzlar-77" markasıyla ünlenen 200 yıllık ceviz ağacından yılda yarım tona yakın ürün alınıyor.
Diktepe mevkisinde bulunan iki asırlık ağaç, Türkiye'nin ceviz ihracatının yüzde 8'inin karşılayan Oğuzlar ilçesinin adeta simgesi. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe sahip tarihi ağaç, ilçe halkı tarafından önemli bir kültürel miras olarak görülüyor.
İsmail Kabalak'a ait arazide bulunan ceviz ağacı, yıllara meydan okuyan heybetiyle de görenleri şaşırtıyor.
65 yaşındaki İsmail Kabalak, AA muhabirine, babasının da cevizin yetiştiği dönemi bilmediğini, yaptığı hesaplamaya göre ağacın en az 200 yıllık olduğunu söyledi.
Kabalak, ağacı tarihi eser olarak gördüklerini ve bakımını hiç ihmal etmediklerini belirtti.
Ceviz ağacından mevsim şartlarına göre yılda 300 ile 500 kilogram arasında mahsül aldıklarını belirten Kabalak, ağacın ilçede bir emsalinin olmadığını vurguladı.
- "Kültür mirası olarak çocuklarıma bırakacağım"
Ağacı kültürel bir miras olarak çocuklarına bırakacağını anlatan Kabalak, şunları dile getirdi:
"Kırk dönüm civarında ceviz ağaçlarının bulunduğu arazim var. Bu arazilerimi çocuklarıma miras bırakacağım ancak bu ağacı çocuklarıma kültür mirası olarak emanet edeceğim. Çocuklarım ceviz ağacının bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgili. Bu asırlık ağacımızı her yıl birlikte hasat ediyoruz. Bunun gibi ağaçlar verimden düştüğü zaman kütük olarak satılıyor. Biz satmayı hiç düşünmedik ve bundan sonra da düşünmeyeceğiz. Bu ağaç benden sonra çocuklarım tarafından da yaşatılacak ve uzun yıllar daha ceviz vermeye devam edecek."
- "İlçedeki ceviz ağaçlarının atası"
İlçede ceviz ağacı yetiştirme, sulama, bahçe kurma ve hastalıklarla mücadeledeki tecrübeleri nedeniyle "ceviz profesörü" olarak anılan 48 yaşındaki Kazım Cıbır da iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, uzun raf ömrü, veriminin bol olması ve kendi kendini dölleyebilen bir çeşit olması gibi nedenlerden dolayı Oğuzlar-77 cevizinin piyasada oldukça talep gören ve diğerlerine göre pahalı bir tür olduğuna dikkati çekti.
İlçede ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlığına işaret eden Cıbır, 200 yıllık ağacın diğer ceviz ağaçlarının atası olduğunu belirterek şunları kaydetti:
"Benim çocukluğumda da ilçemizin her tarafı ceviz ağaçlarıyla kaplıydı. O dönemde çok fazla yaşlı ağacımız vardı. Ancak mobilya sanayi bizim buraları keşfetti ve insanlar ağaçlarını kütük olarak mobilyacılara sattı. Bütün büyük ağaçlar satıldı. Bir tırın götüremeyeceği kadar büyük ağaçlar vardı ancak hepsi satıldı. O zaman bir katliam yaşandı. Şimdi yine her yerde ceviz ağaçlarımız var ancak bunun gibi eski ağacımız sadece birkaç tane kaldı. Bu ağaç ilçemizdeki en eski ağaç ve herkesçe bilinir. Dolayısıyla bu ağaç Oğuzlar'daki ceviz ağaçlarının atası. En bakımlı eski ağacımız bu. İnşallah uzun yıllar daha yaşayacak ve verim verecek."
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