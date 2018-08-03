İki asırlık ceviz ağacı yılda yarım ton ürün veriyor

65 yaşındaki İsmail Kabalak, AA muhabirine, babasının da cevizin yetiştiği dönemi bilmediğini, yaptığı hesaplamaya göre ağacın en az 200 yıllık olduğunu söyledi.

"Kırk dönüm civarında ceviz ağaçlarının bulunduğu arazim var. Bu arazilerimi çocuklarıma miras bırakacağım ancak bu ağacı çocuklarıma kültür mirası olarak emanet edeceğim. Çocuklarım ceviz ağacının bakımının nasıl yapılacağı konusunda bilgili. Bu asırlık ağacımızı her yıl birlikte hasat ediyoruz. Bunun gibi ağaçlar verimden düştüğü zaman kütük olarak satılıyor. Biz satmayı hiç düşünmedik ve bundan sonra da düşünmeyeceğiz. Bu ağaç benden sonra çocuklarım tarafından da yaşatılacak ve uzun yıllar daha ceviz vermeye devam edecek."

- "İlçedeki ceviz ağaçlarının atası"

İlçede ceviz ağacı yetiştirme, sulama, bahçe kurma ve hastalıklarla mücadeledeki tecrübeleri nedeniyle "ceviz profesörü" olarak anılan 48 yaşındaki Kazım Cıbır da iç beyazlığı, ince kabuklu oluşu, uzun raf ömrü, veriminin bol olması ve kendi kendini dölleyebilen bir çeşit olması gibi nedenlerden dolayı Oğuzlar-77 cevizinin piyasada oldukça talep gören ve diğerlerine göre pahalı bir tür olduğuna dikkati çekti.

İlçede ceviz yetiştiriciliğinin yaygınlığına işaret eden Cıbır, 200 yıllık ağacın diğer ceviz ağaçlarının atası olduğunu belirterek şunları kaydetti: