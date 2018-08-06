İki ayrı cinayet zanlısı aynı adreste yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep ve Malatya'da işlenen iki ayrı cinayetin zanlıları aynı evde yakalandı.
Gaziantep Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Şahinbey ilçesi Çağdaş Mahallesi'nde 5 Nisan 2006'da meydana gelen U.S. cinayetinin zanlısı A.Z'nin, Binevler Mahallesi'nde bir evde olduğunu tespit etti.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, A.Z. ile yanında bulunan Ö.Z'yi gözaltına aldı.
Yapılan araştırmada, Ö.Z'nin de Malatya'da H.Ç'nin silahla öldürülmesi olayının şüphelisi olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Z. tutuklandı, Ö.Z. ise hamile olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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