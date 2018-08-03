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İki bakanlığın bakan yardımcılıklarına atama yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 05:31 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığının bakan yardımcılıklarına yapılan atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

İki bakanlığın bakan yardımcılıklarına atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bülent Aksu getirildi. AA'nın haberine göre Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci ise Sağlık Bakan Yardımcıları olarak atandı.

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Resmi Gazete bakan yardımcılığı atama

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