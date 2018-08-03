İki bakanlığın bakan yardımcılıklarına atama yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığında bakan yardımcılığı görevlerine atama yapıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine Bülent Aksu getirildi. AA'nın haberine göre Halil Eldemir ve Dr. Şuayip Birinci ise Sağlık Bakan Yardımcıları olarak atandı.

