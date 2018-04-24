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‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 10:18 | Son Güncelleme

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği, 2017 yılında başlatmış olduğu ‘bin çocuk bin gülücük’ kampanyasını bu sene ‘iki bin çocuk iki bin gülücük’ olarak tekrarladı.Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilk kez 2017 yılında düzenlenen ‘bin çocuk bin gülücük’ kampanyası bu yıl da tekrarlandı.

Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği, 2017 yılında başlatmış olduğu ‘bin çocuk bin gülücük’ kampanyasını bu sene ‘iki bin çocuk iki bin gülücük’ olarak tekrarladı.
Vos26 Yardım Gönüllüleri Hobi Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından ilk kez 2017 yılında düzenlenen ‘bin çocuk bin gülücük’ kampanyası bu yıl da tekrarlandı. İkincisi düzenlenen kampanyanın adını ‘iki bin çocuk iki bin gülücük’ olarak düzenleyen dernek yönetimi, etkinliğe Eskişehir Tıp Servet Bilir Onkoloji Merkezi’nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek başladı. Etkinlik, Sazova Parkı’na gelen çocuklara oyuncak dağıtımı ile devam etti.
"Eskisinden daha sağlıklı olarak hastanelerden ayrılacaklar"
Her zaman çocukların yanlarında olduklarını ifade eden dernek başkanı Hayriye Karbölen, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği ve dünyada sadece ülkemizde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Servet Bilir Onkoloji bölümünü ziyaret ettik. Kendileri için özel olarak hazırlanan hediyeleri ulaştırdık. Çocukların böyle bir günü hastanede tedavi olarak geçirmeleri bizim için çok üzücü bir durum ama biliyoruz ki tedavilerinin sonucunda eskisinden daha sağlıklı olarak hastanelerden ayrılacaklar. Bizler, ağabeyleri ve ablaları olarak her zaman onların yanındayız" şeklinde konuştu.
Etkinlik kapsamında; 2 bin 300 adet oyuncak hediye edilirken, çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadılar.

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

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‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
2 / 7

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
3 / 7

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
4 / 7

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
5 / 7

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
6 / 7

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
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‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası

‘İki bin çocuk iki bin gülücük’ kampanyası
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